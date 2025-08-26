José Siri inicia su camino para regresar con los Mets a finales de temporada

El regreso de José Siri a los New York Mets parece cada vez más cercano y podría concretarse hacia el cierre de la temporada.Tras varios meses de recuperación, el jardinero dominicano está a punto de iniciar un paso clave en su rehabilitación que le permitiría volver a la acción para ayudar al equipo en lo que pueda.

Recordemos que el jugador se fracturó la tibia izquierda el pasado 12 de abril y desde ese momento quedó fuera de toda actividad relacionada con el béisbol para poder cumplir con su recuperación lo mejor posible.

Tras estar mejor todo parecía indicar que Siri regresaría a la acción a finales del mes de julio; a pesar de esto los estudios médicos revelaron que el hueso aún no había sanado lo suficiente, lo que obligó a frenar su reincorporación y posponerla varias semanas.

Fue recién en las últimas dos semanas cuando pudo retomar entrenamientos con los entrenadores de los Mets y esto le abrió la puerta a una asignación de rehabilitación. Esa etapa la comenzará esta semana en Port St. Lucie con el equipo de Low-A, según la información suministrada por el equipo a los diversos medios de comunicación.

El manager de los neoyorquinos, Carlos Mendoza, reconoció que a pesar de los avances mostrados por Siri, el proceso de recuperación será paulatino, por lo que seguirán su mejoría con el pasar de los días.

El jardinero de los Mets, José Siri (19), es asistido en el dugout después de sufrir una lesión durante un turno al bate en la segunda entrada del juego de béisbol frente a los Atléticos el sábado 12 de abril de 2025, en West Sacramento, California. (AP Foto/Sara Nevis)

“Este chico ha estado fuera casi todo el año. Empezará a jugar día por medio y la semana que viene empezaremos a subirlo de categoría, pero tenemos que ver las nueve entradas completas, consecutivas; tenemos que subir el volumen”, expresó el estratega en sus declaraciones.

El club aún no ha definido qué rol ocupará Siri cuando finalmente esté en condiciones; la opción más probable es que actúe como un cuarto jardinero y aporte velocidad desde la banca, sobre todo porque el equipo podrá ampliar el roster en septiembre con dos jugadores adicionales.

Antes de lesionarse, Siri estaba destinado a compartir el jardín central con Tyrone Taylor tras llegar en un canje desde los Rays durante la temporada baja. Sin embargo, su baja obligó a los Mets a improvisar manteniendo a Taylor como titular indiscutido y siendo suplantado por Jeff McNeil hasta que el club adquirió a Cedric Mullins en un intercambio con los Orioles en la fecha límite.

Aunque Mullins logró mejorar con el bate luego de un arranque discreto, su defensa no ha estado a la altura de lo esperado, por lo que un posible regreso de Siri en la etapa final del campeonato sería de gran ayuda.

