Taylor Swift y Travis Kelce estarían interesados en una mansión de $18 millones de dólares

Hace unos días Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso, lo que ha sorprendido gratamente a todas las seguidoras de la estrella pop. La noticia llegó semanas después de que se dijera que la pareja estaba en búsqueda de una propiedad para comprar juntos.

Ahora, fuentes cercanas a la estrella pop y al jugador de fútbol americano aseguran que la propiedad que visitaron durante su viaje a Ohio está valorada en $18 millones de dólares. La principal característica de la propiedad es que tiene su propio estudio de grabación.

Según ‘Page Six’, la propiedad fue construida en 2018 bajo el diseño del arquitecto Charles Fazio y su diseño de interiores estuvo a cargo del estudio Ari Loar.

Hay que recordar que Ohio es el estado natal de Kelce, y esa sería una de las razones de buscar allí, además, al no ser un vecindario ubicado en Nueva York o en Los Ángeles, le ofrece mucha más privacidad a la poderosa pareja.

Además del estudio de grabación, esta propiedad incluye una casa principal distribuida en seis dormitorios, 13 años, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades. Entre los lujos se tiene que mencionar una bodega, sala de billar y sala de cine.

Aunque se mostraron interesados en el sitio, la venta aún no se ha cerrado, lo que quiere decir que no quedaron encantados y que estarán evaluando otras opciones.

Kelce y Swift tienen independientemente una cartera de bienes raíces independiente, incluso, se dice que el sitio donde el deportista le pidió matrimonio a la cantante fue en su mansión de Kansas, valorada en $6 millones de dólares.

