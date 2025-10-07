Recomiendan que Anuel AA no se presente en el Coliseo de Puerto Rico tras tiroteos

El exgerente general de ASM Global y ahora asesor estratégico del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot recomendó que el reguetonero Anuel AA no se presente en el recinto deportivo luego de dos tiroteos que ocurrieron contra la estructura en 2019 y el pasado viernes 3 de octubre.

José Miguel Agrelot , asesor estratégico del llamado “Choliseo”, quien por medio del vocero Jorge Pérez, recomendó que por razones de seguridad Anuel AA no debería presentarse en el Coliseo luego de dos tiroteos que ocurrieron con las presentaciones del artista boricua.

En 2019 se generó un tiroteo luego que Anuel AA actuó como invitado especial al concierto de Daddy Yankee en el mencionado recinto. El viernes 3 de octubre se generó otro tiroteo antes del duelo de celebridades del NBA Puerto Rico Celebrity Game 2025, en donde Anuel AA era uno de los invitados. Se estima que los daños por ambos tiroteos a la estructura del Coliseo excedieron los $500,000 dólares.

Aunque las autoridades no han vinculado los tiroteos con Anuel AA, José Miguel Agrelot destacó que es la segunda vez que ocurre un incidente como este en un show en el que participa Anuel AA. Dijo además que “aparentemente el mensaje era para él” por lo que aseguró que la prioridad es la seguridad de los fanáticos y empleados.

“Es la segunda vez que ocurre un incidente similar con este artista. Después de esta segunda ocasión y según la información, aparentemente el mensaje era para él. Pero si alguien me pregunta, yo como asesor estratégico pensaría que no se debería permitir. El riesgo es muy alto y ya es la segunda vez. La prioridad nuestra es la seguridad de nuestros fanáticos y empleados”, sostuvo Pérez en una entrevista en el programa radial Primer Round de Magic 97.3 FM.

En el último tiroteo, seis personas encapuchadas y a bordo de motocicletas dispararon contra el Coliseo, dejando una veintena de cristales rotos y más de 150 casquillos de bala de diferentes calibres. Cuatro empleados del Coliseo se encontraban dentro del lugar durante el ataque, aunque ninguno resultó herido.

A pesar de la recomendación, luego de la entrevista Pérez aclaró que no existe un veto contra Anuel AA en el Coliseo de Puerto Rico. Según explicó el medio de comunicación local ‘El Nuevo Día’ la decisión de vetar a un artista es potestad del Gobierno de Puerto Rico, a través del Departamento de Seguridad Pública y la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones.

Sigue leyendo:

Cruz Martínez sobre Alicia Villarreal: “Paren de enfocar en su vida personal”

Bad Bunny y Romeo Santos lideran lista de los mejores artistas latinos del siglo 21, según Billboard

Taylor Swift responde a los rumores de que se retirará cuando se case con Travis Kelce