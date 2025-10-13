Lili Estefan reacciona al asesinato de Fede Dorcaz: ‘No podía creerlo’

Lili Estefan, presentadora del programa El Gordo y la Flaca, habló del asesinato del cantante argentino Fede Dorcaz, una noticia que ha impactado al mundo del entretenimiento.

En la transmisión de este lunes del show de entretenimiento de la cadena Univision, la cubana-estadounidense dijo: “Vamos a hablar ahora de la violencia en México, señores, que continúa manchando de sangre al mundo del espectáculo y en esta ocasión le arrebató la vida a un joven, influencer y cantante argentino“.

Después de esto, hicieron contacto con Escarlet Romero, quien reportó desde el lugar de los hechos algunos detalles luego del crimen del artista, quien iba a participar en Las Estrellas Bailan en Hoy. “Él llevaba un par de años viviendo en la Ciudad de México, buscando su sueño como cantante y actor”, afirmó la periodista.

Luego, citó las investigaciones de la policía, que hablan de un ataque directo. “Se cree que Fede habría sido víctima de un intento de asalto. El influencer intentó bajar de su camioneta, sin embargo, por los impactos de bala, terminó de perder la vida”, indicó.

Lili Estefan habla del caso de Fede Dorcaz

Lili Estefan rechazó este caso: “Nuestro pésame para toda su familia, sus fans. Él estuvo recientemente en Premios Juventud”.

Roberto Hernández también lamentó que alguien tan joven y talentoso muriera de esta manera. “Es desgarrador escuchar este tipo de noticias, un joven con 29 años, un futuro por delante y triste ver un México que es tan lindo, tan bonito, con tanta violencia porque al final todas estas noticias perjudica al turismo”.

La conductora destacó que la víctima buscaba cumplir con sus sueños. “Qué noticia tan triste, la vi el fin de semana y no podía creerlo y cuando vi que estaba en Premios Juventud…”.

Este caso ha despertado el rechazo de la comunidad artística, que reclama justicia para Fede Dorcaz.

