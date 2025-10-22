Ana Gabriel aconseja a los inmigrantes latinos de Estados Unidos: “No pierdan jamás la fe”

La cantante mexicana Ana Gabriel dedicó un mensaje a los inmigrantes en Estados Unidos antes de presentarse en concierto en el UBS Arena en Belmont, en Nueva York.

Antes de salir al escenario, la artista sinaloense concedió una entrevista a la revista People En Español en donde dedicó un mensaje a los migrantes latinos. Ana Gabriel aseguró que los latinoamericanos son una comunidad unida, llena de gente trabajadora y luchadora, por eso les pidió nunca perder la fe.

“Todos los latinoamericanos son mis compatriotas. Somos una comunidad unida no solo por el idioma sino también por nuestros principios, nuestras raíces de gente trabajadora y luchadora para darle un futuro mejor a nuestras familias. Que no pierdan jamás la fe sin importar el momento que estén atravesando, y esa fe traerá un futuro lleno de esperanzas y cosas lindas. Dios jamás abandona a sus hijos”, dijo la artista a People.

En la conversación también explicó lo importante que es mantener su vida privada y dijo que lo realmente importante es su conexión con sus fans a través de la música. Asimismo aseguró que se mantiene vigente por su “trabajo diario” y “dedicación de 50 años para ser eco de tantas emociones humanas”.

Ana Gabriel se ha mantenido conectada con lo acontece a los latinoamericanos. Hace pocos días celebró desde el escenario que la dirigente política opositora venezolana María Corina Machado haya sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2025.

La artista mexicana destacó la valentía de Machado durante su presentación en Tulsa, Oklahoma. “Quiero que juntos le demos un fuerte aplauso a Corina Machado. Como mexicana me siento sumamente orgullosa porque lo he dicho un millón de veces, a donde quiera que vaya llevaré las banderas de nuestros países. Felicidades venezolanos”, dijo desde el escenario.

“Quiero felicitar a Venezuela por el Nobel, Dios… qué mujer más valiente, ese premio Nobel no es solo para ella, es para Venezuela y los venezolanos”, mencionó Ana Gabriel.

Ana Gabriel se encuentra en medio de su gira ‘Claro de luna’ por Estados Unidos. La artistas tiene conciertos programados el 23 de octubre en el Mohegan Sun Arena, Connecticut; el 25 de octubre se presentará en el Santander Arena en Pensilvania, el 6 de noviembre ofrecerá un concierto en el Kia Center y el 9 de noviembre en el Hertz Arena de Florida.

