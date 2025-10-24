El nuevo look de Manelyk González, exparticipante de La Casa de los Famosos

La creadora de contenido Manelyk González, exparticipante del reality show La Casa de los Famosos, mostró la noche de este 23 de octubre, en los Premios Billboard de la Música Latina 2025, su nuevo color de cabello, una sorpresa para todos sus fanáticos, pues ahora la ‘Pajarita’, como también es conocida, es rubia.

En la alfombra roja del evento celebrado en el James L. Knight Center de Miami, la ex Acapulco Shore se mostró con un vestido brillante, de color negro, que en su parte frontal tenía una inmensa cruz.

Además, su estilismo estuvo caracterizado por su nuevo color de cabello, por lo que varios usuarios reaccionaron en redes sociales a este cambio. “Ella es única”, “Todo que ver”, “Con todo menos con miedo, reina, explota las redes”, “Mane, la reina por siempre”, fueron algunos mensajes que le dejaron.

En una entrevista con Telemundo, la mexicana habló de cómo le gusta reinventarse. “Soy la chica del contenido, la chica de propuesta, siempre proponiendo con mis outfits, no le temo a nada. Siento que eso es importante porque cada vez que voy a una alfombra o un proyecto diferente, entro con una personalidad y un outfit diferente”.

Este evento sirvió para que la influencer mostrara su personalidad a la hora de vestir.

Manelyk González habla de Caramelo

Poco antes de este evento, la ‘chica reality’, como también es conocida, dijo que ella no tuvo una relación con el ganador de La Casa de los Famosos All-Stars, ya que fue muy poco el tiempo que compartieron.

“Estuvimos tres meses, casi cuatro, para mí, no es que sea él, estoy hablando en general, una relación de tres meses no es un noviazgo, es un tiempo muy corto”, afirmó en entrevista con el programa En Casa con Telemundo.

Además, comentó que no ve posible un regreso entre ellos: “Yo chancla que tiro, no la vuelvo a recoger”.

