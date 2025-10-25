Adamari López no cree en la supuesta pedida de mano a Dayanara Torres 

Dayanara Torres publicó esta semana en su cuenta en Instagram que presuntamente le pidieron la mano. Sin embargo, hay algunas personas escépticas, como Adamari López, quien cree que esto podría ser para promocionar un nuevo proyecto de la actriz puertorriqueña.

“Quiero felicitarla sabiendo que es real, no me he atrevido a felicitarla porque no sé si es un mareo o que simplemente que sí, porque si es que sí, se merece toda la felicidad del mundo. Ha pasado por tantos momentos difíciles, le ha dado tanto orgullo también a Puerto Rico, que se merece ser feliz”, dijo la actriz boricua.

La doctora Nancy Álvarez dijo que también espera que sea verdad lo que se dice.

En el debate también intervino Amara La Negra, quien aconsejó a la ex reina de belleza: “Mira, mami, si te vas a casar, cásate, haz todo lo que tú quieras, pero no muestres la cara, publica un pie, dos copas, pero nunca la cara, para que no te lo salen”.

La pedida de mano de Dayanara Torrres

La puertorriqueña ha causado mucha intriga, pues hace poco fue vista probándose un vestido de novia, por lo que no queda claro si el matrimonio será pronto o es para confundir sobre un nuevo proyecto que asumirá.

Dayanara Torres habló este jueves de la pedida de mano y aseguró sentirse muy feliz. Además, indicó que este fin de semana revelará la identidad de su presunta pareja.

“Es latino. Esto es lo que voy a decir, estoy contenta, agradecida. Todos esos comentarios que me han hecho son superlindo, yo estoy contenta”, comentó en el show de entretenimiento.

La audiencia de Desiguales ha hablado del tema y por eso en el canal de YouTube del programa dejaron comentarios como: “Dayanara muchas bendiciones, Puerto Rico te ama y eres nuestra reina, peroooo no pongas cosas en tus redes, así hiciste la otra vez y te dejaron vestida y alborotada, lo digo con respeto”, “Dayanara me encanta 🥰 que sea feliz, muchas bendiciones”.

