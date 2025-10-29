Hallan muerto a ex policía acusado de abuso sexual infantil junto a su esposa en NJ

Brian DiBiasi, un ex policía de Hamilton (NJ) acusado junto a su esposa de grabar abusos sexuales a menores, fue hallado muerto la madrugada de ayer en un parque estatal en Hopewell Township, informaron las autoridades.

DiBiasi, de 40 años, falleció a causa de una aparente herida de bala autoinfligida en la zona sur del Parque Estatal Washington Crossing, cerca del río Delaware, confirmó la Fiscalía del condado Mercer.

La víctima y su esposa, Elizabeth DiBiasi (43) habían sido arrestados en enero por la Policía Estatal de Nueva Jersey (NJSP) bajo la acusación de haber mantenido relaciones sexuales frente a menores y haber filmado los actos. En ese momento, ella era agente del alguacil del condado Mercer y él sumaba 21 años como agente policial de Hamilton Township, acotó NJ.com.

El fiscal general estatal, Matthew Platkin, informó en ese momento que el matrimonio había sido acusado en relación con la creación, producción y distribución de imágenes de abuso sexual infantil. En febrero fueron puestos en libertad condicional con restricciones de viaje y la condición de no poder ver a sus hijos sin la autorización de los servicios de protección infantil, según el abogado defensor, Jerry Ballarotto. Además ambos agentes fueron suspendidos de empleo y sueldo por sus departamentos, y la policía de Hamilton anunció que inició el proceso de despido del sospechoso.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la explotación y abuso sexual infantil. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales.

La semana pasada un acusado de 63 años fue hallado culpable de violar a una niña, hija de una mujer con la que salía en Nueva Jersey. También este mes Isaías Garza fue declarado culpable de agredir sexualmente a un alumno suyo menor de edad y posteriormente ofrecerle dinero para que mintiera sobre el abuso, cuando era profesor de una escuela pública en Bridgeton (NJ).

Previamente un padre de 33 años fue condenado por haber abusado sexualmente de su hija menor de edad repetidamente durante aproximadamente un año en Bay Shore, Long Island (NY). El mes pasado, otro padre en el condado Suffolk (NY) fue hallado culpable de agredir sexualmente a su hija de 5 años en múltiples ocasiones.

En agosto Delon Hughes, un residente de Brooklyn (NYC) previamente arrestado al menos tres veces por cargos de violación, fue apresado nuevamente tras viajar a Long Island (NY) y supuestamente violar a una adolescente que conoció por internet usando la aplicación Snapchat.

En junio un padre fue sentenciado a 48 años de cárcel en Long Island (NY) por abusar sexualmente de sus hijas cuando tenían tan sólo 8 y 10 años. En abril un jurado halló culpable a un hombre acusado de abusar sexualmente de su hijastra desde que era una niña de 8 años hasta su adolescencia en Nueva York. En marzo un abuelo fue sentenciado a 25 años de prisión después de admitir haber abusado sexualmente de su nieta durante años, comenzando cuando ella era una niña.

En noviembre un inmigrante indocumentado fue arrestado y acusado de abusar de una niña de 5 años en una casa compartida en Long Island (NY). En octubre de 2024 una mujer obtuvo $25 millones de dólares en una demanda contra su hermano por abuso sexual en Nueva York.

En julio de 2024 un hombre se declaró culpable y fue sentenciado a 20 años de prisión y 20 más de supervisión posterior a su liberación por abusar durante años de su hijastra menor de edad en un hogar en Center Moriches (NY). También ese año una mujer le dijo a la policía que había matado a puñaladas a su padre de 70 años en su casa en Queens (NYC) porque él la había abusado sexualmente cuando era niña.

La violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima que afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda