Mataron a madre latina en pasillo de edificio en Nueva York; 4 huérfanos

Carmen Yadira López, madre de cuatro hijos, fue descubierta mortalmente herida por el portero de su edificio en el vecindario Harlem del Alto Manhattan (NYC).

Según la Policía de Nueva York, la víctima de 47 años fue apuñalada la madrugada del lunes. Al parecer suplicó en vano a su agresor -llamado “Luis” según el sonido de las imágenes de vigilancia- que se detuviera.

Un sospechoso fue arrestado anoche, pero aún no se le habían imputado cargos ni su nombre fue divulgado de inmediato. Al parecer quedó bajo custodia policial tras presentarse en un hospital de El Bronx con cortes en las manos, señaló PIX11 News.

López fue apuñalada en todo el cuerpo en el pasillo del 3er piso de un edificio de seis plantas ubicado en West 129th St. cerca de St. Nicholas Terrace, alrededor de las 4:25 a.m. del lunes. El asesino la abordó al salir del ascensor en su piso, según fuentes policiales.

“Era una gran madre y una gran persona. Amaba a nuestra familia y amaba la vida”, dijo a Daily News Lucy López, hermana de la víctima. “No sabemos cómo volver a empezar”. Agregó que ésta era la tercera pérdida que la familia ha sufrido en el último año.

Lyron Middleton, portero del edificio que comenzaba su turno alrededor de las 4 de la madrugada, dijo que descubrió el cuerpo de la víctima y llamó al 911. “Estaba en el suelo y vi la sangre… Todavía tenía las llaves en la mano, los ojos muy abiertos. Estaba boca arriba… Llamé al 911. Nunca había visto nada igual”. Los paramédicos la trasladaron de urgencia al Mount Sinai Morningside, pero no pudieron salvarla.

Middleton dijo que, tras revisar el audio de las grabaciones de las cámaras de seguridad, escuchó a la víctima suplicarle a su agresor que parara. “Se la oía gritar: ‘¡Para, Luis! ¡Luis, para!’. Luis, ese fue el nombre que oí”, afirmó.

La violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

En un caso similar, la semana pasada Justin Bartley, un hombre que se encontraba en libertad condicional, fue arrestado como sospechoso de golpear hasta la muerte a su ex novia de 32 años en un ataque que duró horas en Westchester (NY) y que terminó cuando huyó a El Bronx (NYC) con el hijo de dos años de la pareja.

Previamente José William Funes Zabala se declaró culpable de apuñalar fatalmente a su ex novia Brenda Guadalupe Alfaro Alcántara unas 35 veces frente al bebé de dos años de ambos en un hogar en Long Island (NY). Además Andrés Calvachi Paz (35) fue arrestado como sospechoso de la muerte de su ex novia Dayana Chisaguano Maleza (28), cuyo cuerpo fue hallado cerca de un campo de golf en Nueva Jersey a principios de octubre.

El mes pasado Asif Qureshi fue procesado por homicidio en un tribunal en Long Island (NY), días después de que el cuerpo de su esposa fuese encontrado asfixiado con quemaduras químicas en la cara en su domicilio.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda