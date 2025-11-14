Ex novio estaba “ciego” por borrachera al matar a madre dominicana en edificio en Nueva York: acusación

Luis Márquez, ex novio acusado de haber apuñalado mortalmente a la dominicana Carmen Yadira López cuando llegaba a su domicilio en Harlem (NYC), dijo a la policía que estaba completamente ebrio, por lo que no recordaba nada.

Anoche vecinos y familiares realizaron una vigilia en honor de la víctima, reseñó ABC News. “Justicia para mi hermana. Eso es todo lo que quiero”, dijo Lucy López.

La madre de cuatro hijos de 47 años fue atacada con más de 20 puñaladas la madrugada del lunes 10 de noviembre porque su ex novio, celoso y controlador, estaba enfurecido por su rechazo, según los fiscales de Manhattan. Fue detenido horas después, al final de ese mismo día. El sospechoso, residente del barrio Highbridge en El Bronx, no tenía antecedentes penales.

Durante la comparecencia de Márquez ante el Tribunal Penal de Manhattan, el fiscal adjunto Jonathon Junig declaró que el sospechoso de 41 años se identificó como el hombre captado por las cámaras de vigilancia apuñalando brutalmente a López, pero alegó que en ese momento estaba completamente ebrio y no recordaba nada, destacó Daily News.

Según la Policía de Nueva York, la víctima acababa de salir del ascensor de su edificio en W. 129th St. cerca de St. Nicholas Terrace, alrededor de las 4:30 a.m. del lunes, cuando Márquez se abalanzó sobre ella, la inmovilizó contra el suelo y la apuñaló repetidamente en el pecho, la garganta y el estómago más de 20 veces. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

López tenía cuatro hijos. Dos de ellos, de 7 y 14 años, aún vivían con ella, y sus dos hijos adultos residían en otros lugares. También compartía el apartamento con su madre; la familia había vivido en el edificio durante décadas, según los vecinos.

Lyron Middleton, portero del edificio que comenzaba su turno alrededor de las 4 de la madrugada del lunes, dijo que descubrió el cuerpo de la víctima y llamó al 911. “Estaba en el suelo y vi la sangre… Todavía tenía las llaves en la mano, los ojos muy abiertos. Estaba boca arriba… Llamé al 911. Nunca había visto nada igual”. Los paramédicos la trasladaron de urgencia al Mount Sinai Morningside, pero no pudieron salvarla.

Middleton dijo que, tras revisar el audio de las grabaciones de las cámaras de seguridad, escuchó a la víctima suplicarle a su agresor que parara. “Se la oía gritar: ‘¡Para, Luis! ¡Luis, para!’. Luis, ese fue el nombre que oí”, afirmó.

La violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

En un caso similar, la semana pasada Justin Bartley, un hombre que se encontraba en libertad condicional, fue arrestado como sospechoso de golpear hasta la muerte a su ex novia de 32 años en un ataque que duró horas en Westchester (NY) y que terminó cuando huyó a El Bronx (NYC) con el hijo de dos años de la pareja.

Previamente José William Funes Zabala se declaró culpable de apuñalar fatalmente a su ex novia Brenda Guadalupe Alfaro Alcántara unas 35 veces frente al bebé de dos años de ambos en un hogar en Long Island (NY). Además Andrés Calvachi Paz (35) fue arrestado como sospechoso de la muerte de su ex novia Dayana Chisaguano Maleza (28), cuyo cuerpo fue hallado cerca de un campo de golf en Nueva Jersey a principios de octubre.

El mes pasado Asif Qureshi fue procesado por homicidio en un tribunal en Long Island (NY), días después de que el cuerpo de su esposa fuese encontrado asfixiado con quemaduras químicas en la cara en su domicilio.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda