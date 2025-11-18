Turki Al-Alshikh promete la mayor pelea de la historia para los ingleses

El jeque saudí Turki Al-Alshikh aseguró que tiene grandes ambiciones para el boxeo internacional en el 2026 y uno de sus principales objetivos es el de poder organizar una de las peleas más épicas de la historia; la cual está especialmente enfocada en poder emocionar a los fanáticos británicos de este deporte.

Aunque no ha confirmado nombres de forma directa, durante una entrevista ofrecida a través de DAZN aseguró que tiene la intención de organizar una pelea que sorprenda a todos los aficionados a este deporte. Se especula que dicho combate sería protagonizado entre Tyson Fury y Anthony Joshua para cumplir así con las exigencias de la afición.

“Estoy hablando ahora con Eddie (Hearn). El año que viene tendremos dos grandes eventos aquí en Londres, será una sorpresa”, expresó el jeque saudí que se ha encargado de forjar un nombre valioso dentro del deporte al crear algunos de los eventos boxísticos más importantes de los últimos años.

Anthony Joshua se enfrentará contra Jake Paul en Miami. Crédito: Ian Walton | AP

Aunque Turki no ha confirmado los detalles ni ha revelado los nombres de los boxeadores que participarán en estos eventos, se especula que el combate más esperado podría ser el de Joshua contra Fury, especialmente luego de confirmarse el regreso del antiguo campeón de los pesos pesados para el próximo 19 de diciembre contra el estadounidense Jake Paul.

Los fanáticos británicos han estado pidiendo esta pelea durante años, pues ambos han sido figuras dominantes en la división de peso pesado. Sin embargo, para que esta pelea se haga realidad, Turki tendrá que convencer a Fury de abandonar su retiro tras las derrotas que sufrió ante el ucraniano Oleksandr Usyk.

“No voy a darte la respuesta, pero tendremos en abril [una pelea] en Tottenham, grandes peleas. Y luego en septiembre tendremos una gran sorpresa para los aficionados en Inglaterra”, afirmó Turki, dejando claro que el evento de 2026 será algo espectacular.

Tyson Fury quiere pelear contra Oleksandr Usyk. Crédito: Jon Super | AP

Anthony Joshua tiene por ahora el objetivo de poder vencer a Jake Paul en la ciudad de Miami tras confirmarse su combate profesional; este será el gran regreso de la figura británica con la que espera poder volver a ser portador de un cinturón mundial.

Después de esta pelea, se anticipa que Joshua regrese nuevamente al ring en febrero en Arabia Saudita. Todo parece estar encaminado para que, después de esos combates previos, pueda finalmente medirse con Tyson Fury en septiembre, tal como lo ha sugerido Turki.

“Tendremos a Joshua en nuestro país en febrero. Luego viene la gran pelea, una de las mayores peleas en la historia del boxeo, será aquí en Londres, quizá en septiembre”, concluyó, el jeque saudí dejando claro que los próximos meses serán cruciales para este esperado enfrentamiento.

