Cliente rechaza boleto de lotería, otra persona lo compra y gana $1 millón

Un acto impulsivo terminó cambiando la vida de un hombre en Michigan, luego de que decidiera comprar un boleto de lotería que otro cliente había dejado de lado. Esa elección inesperada terminó otorgándole un premio mayor de $1 millón de dólares.

Un residente del condado de Wayne, de 33 años, explicó a la Lotería de Michigan que se encontraba en la tienda Fawaz Petroleum LLC, ubicada en Schoolcraft, en la ciudad de Detroit, cuando notó que había un boleto Blazing Suits apartado junto a la caja registradora.

Según relató, ese boleto estaba listo para ser vendido, pero el cliente anterior lo había rechazado en el último momento.

El ganador dijo que la decisión fue inmediata.

“Había un boleto Blazing Suits apartado en el mostrador que alguien más decidió no comprar, así que yo lo compré”, comentó.

Luego lo raspó en su casa y descubrió que había obtenido el premio mayor.

“Raspé el boleto y no podía creerlo cuando vi que era un ganador de $1 millón. Nunca hubiera imaginado ganar un premio de lotería tan grande, así que es realmente una bendición”.

Por ahora, el suertudo ganador planea mantener su dinero guardado.

Dijo que, aunque ganar se siente increíble, también llega con emociones inesperadas.

“Ganar es una gran sensación, pero también mucha presión porque tu mente comienza a pensar en todas las cosas que podrías hacer con esta cantidad de dinero”, afirmó.

El premio será depositado en sus ahorros mientras decide cómo manejar esta nueva oportunidad económica.

