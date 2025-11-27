Doble tragedia juvenil en Nueva York: adolescente mató a su ex novia y luego se baleó a sí mismo

Emily Finn, joven de 18 años, murió baleada ayer en Long Island (NY) dentro de la casa de su ex novio, quien luego se disparó a sí mismo.

El presunto pistolero de 17 años, quien no ha sido no identificado, le disparó a Finn dentro de su casa en Nesconset alrededor de las 11:10 a.m. del miércoles, informó el Departamento de Policía del condado Suffolk. Luego el adolescente se disparó en la cara y sus padres llamaron al 911.

El menor fue trasladado al Stony Brook University Hospital en estado crítico, pero estable, agregaron las autoridades. Finn, quien se acababa de graduar de la escuela secundaria Sayville en junio, fue declarada muerta en el lugar, según la policía. Había ido a la casa de su ex novio para devolver algunas de sus pertenencias tras su reciente ruptura, confirmó a Greater Long Island el teniente detective Kevin Beyrer, comandante de la oficina de homicidios de la policía.

La investigación continúa en curso. El menor será acusado de homicidio, según la policía. No había antecedentes de violencia entre los adolescentes ni llamadas al 911 de la casa de Nesconset que involucraran a Finn o al pistolero.

Un vecino declaró a New York Post que el adolescente era una familia típica que participa en la comunidad. “Son una familia estupenda, típica y participativa. Son una familia normal, y ahora varias familias serán destruidas por esto”, dijo el residente, que pidió no ser identificado.

Otro vecino, que no conocía personalmente a la familia, se sorprendió al enterarse de que el incidente ocurrió tan cerca de casa y en la víspera del Día de Acción de Gracias. “Es terrible. Es triste, y nunca piensas que te afectará tan de cerca. Es una locura”, dijo.

La violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima que afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

El domingo un hombre y una mujer de Nueva York fueron hallados muertos en un lujoso hotel en Atlantic City (NJ) en un aparente caso de homicidio suicidio. Temprano este mes Kaseem Stukes (44) mató a su anciana madre, su hija y al novio de la joven antes de dispararse a sí mismo, dejando cuatro muertos en un escalofriante episodio de violencia doméstica en un apartamento de vivienda pública (NYCHA) en El Bronx.

El mes pasado Shawn Lichtfuss fue hallado muerto en su celda en Nueva Jersey tan solo un día después de que un jurado lo declarara culpable de haber matado a su esposa Stefanie Caraway. También en octubre un joven de 27 años fue detenido tras presuntamente apuñalar mortalmente a su suegra y herir a su cuñado y a sí mismo antes de provocar un incendio en un hogar en Queens (NYC).

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda