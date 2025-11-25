Adolescente latino mató a su madre a puñaladas en NJ: acusación

Un joven de 17 años fue acusado en relación con la muerte de su madre Julissa Serrano en el condado Atlantic de Nueva Jersey.

El Departamento de Policía de Hamilton Township recibió una llamada al 911 poco después de las 6 p.m. del sábado en referencia a un menor de edad en posesión de un cuchillo en una vivienda. Los agentes acudieron a la residencia ubicada en el complejo de condominios Meadowbrook en Mays Landing y al llegar los agentes localizaron a Serrano, de 49 años, quien había sufrido múltiples puñaladas. Fue trasladada al AtlantiCare Medical Center, donde falleció

“Es una de esas situaciones en las que nunca se sabe qué sucede a puerta cerrada”, dijo a ABC News la vecina Kaitlyn Scardino. “Me siento mal. Por todos. Por toda la familia. Es horrible”, agregó la residente Beverly Groeber.

Las autoridades no han revelado ninguna información sobre el motivo ni sobre lo ocurrido en las horas previas al apuñalamiento. Serrano trabajaba como auxiliar de salud a domicilio en Journey Hospice South Jersey en Egg Harbor Township.

Las autoridades acusaron a su hijo de homicidio y posesión de un arma con fines ilícitos, entre otros cargos. Su nombre no fue revelado debido a ser menor de edad. Quedó detenido en Harborfields Atlantic Youth Center a la espera de una audiencia judicial. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

la violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

Temprano este mes Kaseem Stukes (44) mató a su anciana madre, su hija y al novio de la joven antes de dispararse a sí mismo, dejando cuatro muertos en un escalofriante episodio de violencia doméstica en un apartamento de vivienda pública (NYCHA) en El Bronx. También este mes Marlene Rodríguez, joven de 20 años, fue acusada de intentar matar a su hermanito bebé apuñalándolo en el pecho dentro de la residencia familiar en Nueva Jersey.

Previamente Rodney Johnson fue sentenciado a entre 25 años y cadena perpetua tras declararse culpable de asesinar a su hermana menor apuñalándola repetidamente frente a su madre dentro de un apartamento en East Harlem (NYC).

El mes pasado Asif Qureshi fue procesado por homicidio en un tribunal en Long Island (NY), días después de que el cuerpo de su esposa fuese encontrado asfixiado con quemaduras químicas en la cara en su domicilio. En septiembre Kristie Miro se declaró culpable de matar con un martillo a su tía Ana Nieves con quien vivía en un apartamento en East Harlem (NYC). Previamente un niño de 12 años fue acusado como sospechoso de haber apuñalado dos veces a su madre con un cuchillo de cocina en su hogar en Long Island (NY). Igualmente ese mes Carl Muraco, joven de 25 años, fue detenido como sospechoso de la muerte de su padre, quien fue acuchillado en su hogar en Queens (NYC).

En junio de 2024 una mujer dijo a la policía que había matado a puñaladas a su padre de 70 años en su casa en Queens (NYC) porque él la había abusado sexualmente a ella y su hermana cuando eran niñas. En febrero de ese año un hombre fue acusado de matar a su hermana al golpearla varias veces con una sartén cuando estaba sentada al lado de su padre en un hogar en Erwin, Nueva York.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda