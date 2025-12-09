6 heridos dejó incendio residencial en el Upper West Side de Nueva York; el techo colapsó parcialmente

Tres residentes y tres bomberos resultaron heridos en un incendio de cuatro alarmas esta mañana en el Upper West Side de Manhattan (NYC).

El fuego se desató dentro de un edificio ubicado en la calle 107 Oeste y la avenida Amsterdam poco antes de las 8:30 a.m. del martes. Se podían ver llamas que se extendían por el techo y el último piso, describió reportó ABC News. Milagrosamente no hubo víctimas graves, y los seis heridos fueron trasladados a hospitales de la zona con heridas leves. La Cruz Roja informó que está ayudando a 34 residentes, incluidos cuatro niños, de 17 hogares.

“Encontramos a un ocupante en el último piso y nuestros bomberos pudieron llevarlo a la calle y entregarlo a los servicios de emergencias médicas”, declaró el jefe de operaciones Kevin Woods, del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY). “Teníamos a otro ocupante en el 3er piso, al que bajamos y entregamos a los servicios de emergencias médicas”.

El techo se derrumbó parcialmente y se está investigando la causa de las llamas. El edificio tiene seis plantas y se dice que no es ignífugo, lo que habría ayudado a resistir al fuego o a la inflamación. “Establecimos una zona de derrumbe para que nadie camine por debajo de esa zona porque prevemos que la cornisa se derrumbe aún más”,advirtió Woods.

Añadió que los bomberos tuvieron que colaborar con el Departamento de Saneamiento (DSNY) para esparcir sal en la acera. Muchas personas cayeron sobre el hielo cuando el agua de la manguera se congeló en el suelo.

La semana pasada en Long Island (NY) una madre y su hijo adulto perecieron al quemarse el hogar donde vivían, mientras el propietario anciano de la casa sobrevivió de milagro. Previamente Aylani Burgos, niña de 6 años, murió en el hospital donde fue recluida en condición crítica tras un incendio residencial que cobró la vida de su bisabuela de 95 años en Queens (NYC). En tanto, la abuela de 68 años seguía hospitalizada.

Previamente unos 250 residentes perdieron su hogar por el incendio que arrasó un complejo de apartamentos en Mount Vernon, informaron las autoridades de la Oficina de Gestión de Emergencias (OEM) de esa ciudad en el condado Westchester de Nueva York. Milagrosamente no hubo víctimas graves.

También el mes pasado Alice Johnson, mujer de 90 años, falleció en un incendio que arrasó un edificio residencial en El Bronx (NYC). Previamente, en la vecina Nueva Jersey, dos adultos y tres niños fallecieron en un incendio residencial avivado por los fuertes vientos que azotaron la región la noche de Halloween. A principios de octubre dos adultos y tres niños también murieron al quemarse su hogar en Albany, capital de Nueva York.