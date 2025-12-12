Un experto revela qué parte de la PS5 obligará a su dueño a hacer mantenimiento periódico

En los últimos años, la PlayStation 5 ha demostrado ser una de las consolas más potentes del mercado, pero también una de las que más exigencia térmica soporta. Y aunque muchos usuarios se preocupan por la ventilación externa o la acumulación de polvo, un técnico especializado ha señalado que el verdadero punto crítico se encuentra en el interior del sistema: el metal líquido.

Su advertencia no se limita a los primeros modelos: asegura que el problema también aparece en revisiones recientes, lo que significa que casi cualquier propietario podría enfrentarse a una futura intervención técnica.

El especialista que ha sacado el tema a la luz

El modder y reparador Modyfikatorcasper publicó un reciente análisis, rescatado por el medio Hobby Consolas, basado en consolas que llegan a su taller. En uno de sus casos más recientes, mostró cómo una PS5 Slim del modelo CFI-2016, con menos de año y medio de uso, presentaba un deterioro evidente en el metal líquido, un material que Sony emplea para mantener fría la APU.

En su publicación en X, el técnico compartió fotografías donde se observaban manchas secas y zonas endurecidas alrededor del procesador. Describió que el compuesto había perdido su textura original hasta formar una especie de “parche” rígido, señal de que ya no podía transferir el calor como debería.

Por qué el metal líquido se convierte en un problema con el tiempo

El metal líquido ofrece ventajas importantes para la refrigeración, pero también es delicado. De acuerdo con la explicación del propio técnico, con el paso de los meses puede oxidarse, desplazarse o solidificarse, especialmente cuando la consola pasa por ciclos térmicos intensos. Cuando esto ocurre, la APU deja de recibir la disipación adecuada y aparecen puntos calientes.

Modyfikatorcasper afirmó en su tuit que la posición de la consola, vertical u horizontal, no modifica el riesgo, ya que el deterioro depende sobre todo de la calidad de la aplicación original y de la degradación natural causada por el uso prolongado.

Qué está haciendo Sony y cómo afectan las distintas revisiones

El modder señala que Sony ha ido incorporando cambios internos para minimizar estos problemas. En la PS5 Pro, por ejemplo, el diseño del sistema de refrigeración incluye ranuras y surcos más profundos, pensados para mantener el metal líquido en su sitio y evitar que se formen zonas secas.

También mencionó que las revisiones CFI-2100, CFI-2200 y CFI-2116 Slim integran ajustes menores en el mecanismo de disipación, aunque no eliminan por completo la posibilidad de que el material se deteriore. Aun así, recalcó que los modelos más recientes parecen mejor preparados frente al desgaste, aunque todavía es pronto para medir su resistencia real a largo plazo.

Qué implica todo esto para los usuarios y cómo prevenir daños

El técnico asegura que, tarde o temprano, cualquier PS5 terminará necesitando un mantenimiento profesional, ya sea para renovar el metal líquido o para corregir una acumulación defectuosa. No es un fallo catastrófico inmediato, pero sí un recordatorio de que la consola tiene un componente interno muy sensible.

Mientras tanto, las recomendaciones generales son sencillas:

Mantener la consola en un ambiente con buena ventilación.

Asegurarse de que las entradas de aire estén totalmente despejadas.

Vigilar ruidos inusuales o temperaturas más altas de lo normal.

Revisar el estado de garantía y acudir a servicio técnico autorizado ante cualquier síntoma.

