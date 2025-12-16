Anciano muere, hijo gravemente herido al quemarse su hogar en Nueva York

Barry Garfman murió trágicamente a los 82 años al incendiarse su hogar en Long Island (NY), siniestro que dejó gravemente herido a su hijo.

Los bomberos dijeron que el hijo logró salir de la casa por sí solo, pero su padre no. Las llamas se propagaron rápidamente por la casa en Depot Road, en Huntington Station, poco antes de las 11:20 p.m. del domingo. Cinco departamentos de bomberos acudieron al lugar para sofocar el fuego, detalló ABC News.

“Se puso muy caliente muy rápido, y creo que intentó salir, pero no tuvo tiempo suficiente”, comentó sobre el anciano Scott Cloonan, primer subjefe del Departamento de Bomberos de Huntington Manor, citado por News 12.

El anciano fue declarado muerto en el lugar, tras ser hallado en una habitación trasera del 2do piso. Su hijo, Dustin Garfman, de 42 años, también residente de la vivienda, fue trasladado al Hospital Huntington y luego remitido al Hospital Universitario Stony Brook en estado grave.

La causa del incendio aún está bajo investigación de los Detectives de la División de Homicidios y de la Sección de Incendios Provocados de la Policía del condado Suffolk, pero las autoridades indicaron en un comunicado que por el momento no parecía haber tenido un origen criminal.

La semana pasada tres residentes y tres bomberos resultaron heridos en un incendio de cuatro alarmas en el Upper West Side de Manhattan (NYC). Previamente este mes, también en Long Island (NY), una madre y su hijo adulto perecieron al quemarse el hogar donde vivían, mientras el propietario anciano de la casa sobrevivió de milagro.

Además Aylani Burgos, niña de 6 años, murió en el hospital donde fue recluida en condición crítica tras un incendio residencial que cobró la vida de su bisabuela de 95 años en Queens (NYC). En tanto, la abuela de 68 años seguía hospitalizada.

En noviembre 250 residentes perdieron su hogar por el incendio que arrasó un complejo de apartamentos en Mount Vernon, en el condado Westchester de Nueva York. Milagrosamente no hubo víctimas graves.

También el mes pasado Alice Johnson, mujer de 90 años, falleció en un incendio que arrasó un edificio residencial en El Bronx (NYC). Previamente, en la vecina Nueva Jersey, dos adultos y tres niños fallecieron en un incendio residencial avivado por los fuertes vientos que azotaron la región la noche de Halloween. A principios de octubre dos adultos y tres niños también murieron al quemarse su hogar en Albany, capital de Nueva York.