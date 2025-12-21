Taina Pimentel se enamoró de Lupillo cuando lo vio en La Casa de los Famosos

Lupillo Rivera y Taina Pimentel viven un momento especial debido al romance que han consolidado con el paso del tiempo.

La pareja ofreció esta semana una entrevista al programa Viva el espectáculo, de la televisora local Telemicro, para detallar cómo se dio el flechazo entre ellos y sus próximos planes.

La modelo indicó que todo empezó cuando lo vio en el reality show La Casa de los Famosos 4 y se sintió enganchada con su participación, por lo que decidió apoyarlo en la competencia.

Lupillo Rivera y Taina Pimentel hablan de su amor

“Aquí en Dominicana no seguimos muy de cerca a la música regional mexicana, pero en ese momento sí tenía a una persona de dominicana en La Casa de los Famosos a quien yo apoyaba porque era dominicano (La Melaza). Yo tenía que llevarle algo a México y en los últimos dos capítulos, cuando lo miré (a Lupillo)”, dijo sobre cómo se sintió atraída por él.

Luego, bromearon porque el artista pensó que Taina era la esposa de Melaza, pero cuando se enteró que no era así, sintió que podía tener una oportunidad.

Explicó que le gustó mucho lo caballero que es y también su sentido del humor.

En el programa le preguntaron cómo maneja la atención mediática debido a los romances que tuvo en el pasado.

“Gracias a Dios la encontré. Ahorita, como te digo, estamos disfrutando”, comentó el artista.

Lupillo Rivera también habló de cómo ha tenido que hablar en múltiples ocasiones con su novia, pues en el mundo del espectáculo surgen noticias que buscan perjudicar su imagen. “Yo manejo la vida muy tranquilo, me divierto, pero en el mundo del espectáculo estás dispuesto a todo”, comentó.

Uno de los grandes retos que tienen es la distancia, pues el hermano de Jenni Rivera tiene una agenda muy intensa. Sin embargo, han intentado sortear esto para que la química entre ellos no se apague.

Sigue leyendo: