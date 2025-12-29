Alfredo Adame lanza mensaje contra Paulo Quevedo y Poncho De Nigris: ‘Me tienen envidia’

Alfredo Adame, actor mexicano, ha enviado un duro mensaje contra Poncho De Nigris y Paulo Quevedo por las declaraciones que han hecho luego de que ganó el reality show La Granja VIP, que transmitió Azteca Uno.

Este domingo, en un encuentro con la prensa, el artista dijo: “El éxito envenena, yo lo entiendo, y la frustración, la amargura, los complejos y la envidia tienen el sueño muy ligero. Ese ha sido el común denominador de toda mi vida en este ambiente artístico: me tienen envidia”.

El Golden Boy, como también es conocido, explicó que su problema con Poncho De Nigris no es reciente y que aumentó cuando tuvo un fuerte cruce de palabras con Maripily Rivera en el programa Hoy Día, de la cadena Telemundo.

El famoso también mencionó a Paulo Quevedo, una persona que considera malagradecida, ya que lo ayudó en su momento y ahora tienen estas diferencias. “Es un malagradecido, solo los perros le muerden la mano a quienes le dan de tragar”, afirmó.

Adame señaló que el actor mexicano le pagó muy mal a Maripily Rivera, quien le dio trabajo y luego comenzó a criticarla.

“Pobrecito, ese cuate tuvo un año de pésima carrera con un grupo, Kairo, donde todos sus compañeros son exitosos y ahora es un pobre diablo”, destacó.

La victoria de Alfredo Adame en el reality show La Granja VIP ha sido bastante mediática, ya que varios de sus excompañeros de La Casa de los Famosos han lanzado mensajes en su contra.

Algunas personalidades que han hablado de esto son Luca Onestini, Rosa Caiafa, Diego Soldano y Paulo Quevedo, quienes consideran que su triunfo en el programa de telerrealidad no tiene nada que ver con su personalidad. “Felicidades, bien, pero eso no le quita quién es”, dijo por ejemplo Paulo Quevedo.

