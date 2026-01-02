FBI frustra ataque terrorista de Año Nuevo en Carolina del Norte: arresta a Christian Sturdivant, de 18 años

El FBI anunció el viernes que frustró un presunto ataque terrorista planeado para la víspera de Año Nuevo en Carolina del Norte, atribuido a un joven estadounidense de 18 años que habría actuado en apoyo del grupo extremista del Estado Islámico (ISIS).

Christian Sturdivant, según documentos judiciales, hizoplanes para llevar a cabo un ataque con cuchillo y martillo contra personas al azar en una tienda de comestibles o un Burger King en el área de Charlotte, en Carolina del Norte.

La investigación indica que el joven buscaba vengar la muerte de dos guardias, registrada en diciembre y se declaró leal a ISIS en conversaciones con agentes encubiertos.

“El hecho de que a lo largo de esta extensa planificación se haya encontrado con no uno, sino dos agentes encubiertos debería hacer que el público se sienta muy seguro”, dijo Russ Ferguson, fiscal federal para el Distrito Oeste de Carolina del Norte.

FBI Disrupts Alleged New Year's Eve Attack, Man Charged with Attempting to Provide Material Support to ISIS

La investigación comenzó en 2022, cuando Sturdivant todavía era menor de edad. Según los registros, el sospechoso consumía material de ISIS en internet, publicaba videos en TikTok y finalmente contactó a quien creía que era un miembro del grupo extremista, pero en realidad era un agente encubierto del Departamento de Policía de Nueva York.

Durante los intercambios, Sturdivant detalló sus planes de “hacer la yihad pronto” y prometió atacar con cuchillo y martillo, incluyendo un documento titulado “El ataque de Año Nuevo”, en el que enumeraba hasta 20 posibles víctimas. Los investigadores también hallaron notas manuscritas que llamaban a la yihad y expresaban su intención de destruir Estados Unidos y Occidente.

Sus planes de ataque

El FBI afirmó que el sospechoso se preparaba para salir de su casa “vestido de negro” cuando su abuelo, que trabaja en una tienda de comestibles y es ministro cristiano, logró detenerlo. Sturdivant, que trabajaba en un Burger King, también había publicado amenazas en redes sociales coherentes con la ideología de ISIS, según la agencia.

Entre el 13 y el 27 de diciembre, Sturdivant intercambió mensajes con agentes encubiertos, mostrando un martillo y un cuchillo, haciendo la señal de la Shahada, un gesto islámico usado en ataques previos de ISIS, y asegurando estar “preparado para la muerte”.

Además, habría identificado como objetivos a “cristianos paganos y personas LGBTQ+” y planeaba usar un nombre en clave para que ISIS pudiera reivindicar el ataque.

FBI encontró notas con planes de ataque terrorista

Durante registros en su domicilio, las autoridades encontraron un martillo y notas que detallaban dos planes de ataque, incluyendo uno llamado “Burger King Jihad”. Según los documentos judiciales, Sturdivant planeaba usar una máscara para perpetrar el ataque con cuchillo.

El joven fue arrestado en la víspera de Año Nuevo y compareció ante un juez federal esta mañana. Enfrenta una posible pena máxima de 20 años de prisión. Antes del arresto, el FBI intentó internarlo involuntariamente por riesgo a terceros y a sí mismo, pero el juez magistrado estatal negó la medida.

El director del FBI, Kash Patel, agradeció a los agentes y socios de la investigación en redes sociales: “Gracias a nuestros excelentes socios por trabajar con nosotros y, sin duda, salvar vidas”.

