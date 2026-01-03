Operativo para capturar a Maduro polariza a los gobiernos del mundo

Luego que la noticia de la captura del dictador venezolano, Nicolás Maduro, a manos de un comando del ejército de Estados Unidos en Caracas los gobiernos del mundo reaccionaron celebrando o condenando el hecho de acuerdo con su filiación política y su cercanía con el régimen bolivariano.

Desde su residencia de Mar-a-Lago, Florida, el presidente estadounidense, Donald Trump se auto elogió por el éxito del operativo, felicitó la eficacia del ejército estadounidense, al que calificó como “el mejor del mundo” y reiteró que el régimen de Maduro era ilegítimo y se había convertido en un narcogobierno que tenía sometida la población y había generado una gran cantidad de violencia en todo el continente, además de enviar una gran cantidad de droga a territorio estadounidense.

“La intervención militar (Operación Libertad Prolongada) no es solo una acción contra un individuo, sino una medida de seguridad nacional para Estados Unidos. En este gobierno, la influencia de potencias extranjeras hostiles en nuestro hemisferio se ha terminado”.

Trump reiteró que “el gobierno de Maduro se había convertido en un puente para el narcoterrorismo” que provocó una crisis de fentanilo en EE.UU. y amenazaba la seguridad en las fronteras estadounidenses”.

¿Qué países celebraron la captura de Nicolás Maduro?

En el bloque de países simpatizantes con el gobierno de Trump, líderes como Nayib Bukele de El Salvador o Javier Milei en Argentina, se han manifestado abiertamente sobre un operativo que finalmente pusiera fin al régimen bolivariano, que se ha mantenido en el poder en Venezuela desde 1999:

“Aquí no hay medias tintas ni grises. Se está del lado del BIEN, o se está del lado del MAL. Y todos aquellos que hoy no defiendan con uñas y dientes la causa de la libertad son parte del problema y no de la solución”, escribió Milei en un mensaje en su cuenta de X y se congratuló por el hecho: “Celebramos la caída del dictador narcoterrorista Maduro. La Argentina está lista para ayudar en la transición a una Venezuela libre, democrática y próspera”.

PRINCIPIO DE REVELACIÓN



En días históricos como el de hoy podemos ver realmente de qué están hechos algunos dirigentes y formadores de opinión.



De un lado está la democracia, la defensa de la vida, la libertad y la propiedad. Esos valores que muchos dicen defender pero sólo… — Javier Milei (@JMilei) January 3, 2026

En el caso de Bukele, no escribió un mensaje con una postura política sobre el hecho, sino que se remitió al pasado, compartiendo un video de noviembre de 2019, donde Maduro lo calificó de “mequetrefe”, “pelele del imperialismo”, “payaso” y diciendo que “ningún amigo del imperialismo como el tal Bukele va a separar a los pueblos de El Salvador y Venezuela“. Junto al video, compartió la fotografía oficial difundida por Trump de Maduro detenido (esposado, con gafas oscuras cubriendo los ojos, para ser trasladado a Estados Unidos.

El tuit no tiene ningún mensaje, pero el contraste alude una especie de revancha silenciosa y burlona, ahora que Maduro cayó en desgracia.

Por su parte, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sí habló abiertamente de la captura de Maduro y reiteró que “a todos los criminales narco chavistas les llega su hora” y brindó su apoyo a María Corina Machado y al candidato opositor Edmundo Gonzalez Urrutia:

A todos los criminales narco chavistas les llega su hora. Su estructura terminará de caer en todo el continente.



A @MariaCorinaYA @EdmundoGU y al pueblo venezolano: es momento de recuperar su país. Tienen un aliado en Ecuador. — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) January 3, 2026

En Europa, el presidente francés, Emmanuel Macron celebró con mensajes en tres idiomas que Venezuela haya quedado libre de la dictadura de Maduro que “confiscó el poder y pisoteó las libertades fundamentales de su país, cometiendo una grave afrenta contra su pueblo”. También pidió que la transición democrática debe ser pacífica, democrática y respetuosa de la voluntad del pueblo venezolano”.

El pueblo venezolano está hoy liberado de la dictadura de Nicolás Maduro y no puede sino celebrarlo.



Al confiscar el poder y pisotear las libertades fundamentales, Nicolás Maduro ha cometido una grave afrenta contra la dignidad de su propio pueblo.



La transición que se abre… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 3, 2026

Otros países que se congratularon públicamente por el operativo fueron Israel, Paraguay, Albania y Kosovo.

Países en contra de la acción militar

Mientras tanto, los gobiernos afines al régimen de Maduro alzaron enérgicamente la voz, exigiendo el fin de la intervención estadounidense en Venezuela y su inmediata restitución en el gobierno. Entre ellos destacan Cuba, Colombia y México, que son considerados aliados político-ideológicos al gobierno de Maduro:

En el caso de Colombia, su presidente Gustavo Petro, ha sido uno de los más vocales para condenar el hecho y, además de dar seguimiento a la situación y retuitear los mensajes de otros gobiernos del mundo condenando el hecho, también lanzó una dura crítica contra el gobierno de Donald Trump:

“El gobierno de la República de Colombia rechaza la agresión a la soberanía de Venezuela y de América Latina. Los conflictos internos entre los pueblos los resuelven los mismos pueblos en paz. Diálogo y más diálogo es nuestra propuesta. El gobierno rechaza la agresión a la soberanía de Venezuela”, escribió en un hilo, donde habló de las acciones de seguridad implementadas en su país para atender la crisis y dar refugio a posibles migrantes”.

Acabamos de terminar consejo de seguridad nacional desde las 3 am.



Se despliega la fuerza pública en la frontera, se despliega toda la fuerza asistencial que dispongamos en caso de entrada masiva de refugiados.



La embajada de Colombia en Venezuela está activa a llamadas de… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026

Por su parte, la presidente de México, Claudia Sheinbaum, recurrió a la política exterior de ese país, que promueve la autodeterminación de los pueblos y la no intervención, citando la Carta de las Naciones Unidas y la frase célebre del expresidente Benito Juárez:

“Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno, es la paz”. Sin embargo, desde hace tiempo, expertos internacionalistas califican esta postura de no condena a la dictadura bolivariana como una muestra de apoyo implícito al gobierno de Maduro.

El Artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas dice textualmente:



“Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 3, 2026

China, uno de los principales aliados de Venezuela, condenó directamente el hecho y calificó el operativo como un “flagrante uso de la fuerza por parte de Estados Unidos contra un Estado soberano y las acciones contra su presidente”, por lo que condenó enérgicamente el hecho y acusó a Estados Unidos de “violar gravemente el derecho internacional y la soberanía de Venezuela”.

China is deeply shocked by and strongly condemns the U.S.’s blatant use of force against a sovereign state and action against its president.



Such hegemonic acts of the U.S. seriously violate international law and Venezuela’s sovereignty, and threaten peace and security in Latin… pic.twitter.com/wjfRMhvNKP — CHINA MFA Spokesperson 中国外交部发言人 (@MFA_China) January 3, 2026

Otro de los aliados más importantes de Venezuela, el de Miguel Diaz-Canel, dictador de Cuba, condenó casi de inmediato el operativo, tras la confirmación de la captura de Maduro y “demanda urgente reacción de la comunidad internacional contra criminal ataque de EE.UU. a Venezuela”, y concluyó. “Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano”.

#Cuba denuncia y demanda URGENTE reacción de la comunidad internacional contra criminal ataque de E.U a #Venezuela. Nuestra #ZonaDePaz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra Nuestra América.



Patria o Muerte ¡Venceremos! — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 3, 2026

Otros gobiernos que condenaron el operativo y defendieron el régimen de Maduro fueron Brasil, Uruguay, Irán, Rusia y Bielorrusia.

Posturas mesuradas

Sin embargo, la mayoría de los gobiernos adoptó posturas más mesuradas, llamando al diálogo entre las partes y disminuir la tensión diplomática generada por el operativo en Caracas. Este mensaje estuvo encabezado por el secretario general de la ONU, António Guterres, quien advirtió que este operativo “marca un antecedente peligroso para la región”.

El Secretario General @antonioguterres expresó profunda alarma por la escalada en Venezuela, que culminó hoy con una acción militar de Estados Unidos.



Le preocupa que no se haya respetado el derecho internacional.



Hace un llamado a todos los actores en Venezuela a entablar un… https://t.co/btRZVPs2zc — Naciones Unidas (@ONU_es) January 3, 2026

Mientras que la Unión Europea decidió condenar tanto el operativo por violar el derecho internacional, como el propio gobierno de Maduro, al que calificó como Ilegítimo:

“La UE sigue de cerca la situación en Venezuela. La UE ha declarado reiteradamente que el Sr. Maduro carece de legitimidad y ha defendido una transición pacífica. En cualquier circunstancia, deben respetarse los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Hacemos un llamamiento a la moderación”, escribió la representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas.

I have spoken with Secretary of State Marco Rubio and our Ambassador in Caracas. The EU is closely monitoring the situation in Venezuela.



The EU has repeatedly stated that Mr Maduro lacks legitimacy and has defended a peaceful transition. Under all circumstances, the principles… — Kaja Kallas (@kajakallas) January 3, 2026

