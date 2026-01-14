Jugador de lotería gana $10 millones, pero pierde casi $4 millones tan pronto le pagan

David Miller acertó el premio mayor de $10 millones en la Lotería de Nueva York, pero al momento de recibir su dinero descubrió que casi $4 millones desaparecieron de inmediato debido a la carga fiscal que aplica el estado y el gobierno federal.

En lugar de los $10 millones completos, Miller terminó recibiendo un pago único de $6,510,010.

Al presentar su boleto ganador para validación, Miller tuvo que elegir entre dos modalidades de cobro: recibir el premio completo de forma inmediata en un solo pago (lump sum) o cobrarlo en pagos anuales durante varios años bajo el sistema de anualidades.

Optó por el pago único, lo que activó la retención fiscal más alta desde el primer momento.

Así funcionan los impuestos de la lotería en Nueva York

En Nueva York, todas las ganancias de lotería superiores a $600 están sujetas a un impuesto federal obligatorio del 24%.

Además, los premios que superan los $2.5 millones enfrentan un impuesto estatal adicional del 10.9%.

A eso se suma un impuesto municipal para residentes de la ciudad de Nueva York que puede llegar hasta el 3.876% para contribuyentes de altos ingresos.

La Lotería de Nueva York realiza retenciones automáticas, pero no existe una cifra fija, ya que el monto final depende del tipo de cobro que el ganador elija y de su situación fiscal.

Al recibir el dinero como pago único, Miller quedó sujeto a una retención más alta en un solo momento, lo que explica la reducción inmediata de su premio.

Pago único vs. anualidades: una decisión clave

Los ganadores de la lotería deben tomar una de las decisiones financieras más importantes de su vida: cobrar todo de una vez o distribuir el premio en pagos anuales.

El pago único permite disponer del dinero de inmediato, aunque implica perder una parte considerable en impuestos desde el inicio.

Por el contrario, las anualidades ofrecen un pago inicial seguido de depósitos anuales durante años o incluso décadas.

Esta opción reduce el impacto fiscal inmediato, pero muchos ganadores temen que las tasas de impuestos aumenten en el futuro y terminen pagando más a largo plazo.

En el caso de Miller, su elección significó pagar una gran cantidad de impuestos en un solo movimiento, en lugar de hacerlo gradualmente durante los siguientes años.

Impacto económico de la Lotería de Nueva York

Durante el año fiscal 2024-2025, la Lotería de Nueva York registró ventas totales por $4,339,794,048 y aportó aproximadamente $3,600 millones al sistema de escuelas públicas del estado.

