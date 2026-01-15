Abuelo latino detenido por ICE en NJ falleció tras ser enviado a California

Luis Beltrán Yanez Cruz, hondureño de 68 años detenido en Nueva Jersey, falleció bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en California, lo que ha provocado dolor en su familia y exigencias de que se rindan cuentas.

ICE informó que lo había detenido el 16 de noviembre durante una “operación selectiva” en Newark, la ciudad más poblada de Nueva Jersey, porque se encontraba en el país sin permiso legal. Pero su familia dijo que fue detenido en Union City, no en Newark, cuando acababa de desayunar en McDonald’s y se detuvo a saludar a unos amigos que se reunían en una parada de autobús para buscar trabajo. Entonces, llegaron agentes del ICE y detuvieron a algunos de ellos.

Beltrán, quien pasó más de dos décadas viviendo en Estados Unidos, murió el 6 de enero. Según informó ICE, fue ingresado en un hospital con “problemas de salud relacionados con el corazón”. Fue la segunda persona de Nueva Jersey en morir bajo custodia del ICE desde diciembre. El otro fue un haitiano de 41 años.

La noticia llega en medio de una creciente preocupación nacional por las muertes en los centros de detención de inmigrantes, con activistas y legisladores que exigen mejoras en la supervisión y la atención médica, y en un contexto de protestas contra ICE en todo el país, comentó NorthJersey.com.

Le sobreviven tres hijos y seis nietos. “Fue un excelente padre”, dijo su hija Josselyn Beltrán, desde Houston, Texas. “Como abuelo, el mejor abuelo de todos. Esperábamos que nuestro padre saliera de ese lugar, que saliera con vida, no de la manera en que lo hizo”.

Luis Beltrán Yanez Cruz, 68, died in ICE custody on Tuesday after being held at the Imperial Regional Detention Facility in Calexico, California.



Originally from Honduras, he appears to have lived in the United States for decades.



Luis Beltrán was the third person to die in ICE… pic.twitter.com/AE2qjy20NM — david 🌻 (@realdavidonline) January 10, 2026

Según ICE, Beltrán ingresó de manera irregular a Estados Unidos en junio de 1993, fue deportado y regresó. Solicitó varias veces entre 1999 y 2012 el Estatus de Protección Temporal (TPS), un permiso migratorio que se otorga cuando un país se considera inseguro para el retorno. La agencia dijo que las solicitudes fueron denegadas.

Su familia dijo que anteriormente tenía TPS, pero no pudo renovarlo. Después de retenerlo durante aproximadamente una semana en Delaney Hall en Newark, ICE lo trasladó al Centro de Detención Regional Imperial en Calexico, California.

En llamadas a su familia dijo que sufría de dolores de estómago y dificultad para respirar. Estuvo enfermo durante semanas, dijo Beltrán, pero el personal le dio pastillas para el dolor “sin saber de dónde provenía el dolor”.

El 4 de enero ICE lo ingresó en su unidad médica para una “evaluación de dolor en el pecho”, dijo la agencia en su comunicado. Fue trasladado a un hospital local y posteriormente transportado en helicóptero al Hospital John F. Kennedy Memorial en Indio para recibir atención de mayor nivel.

“A pesar de la intervención médica, Yanez Cruz fue declarado fallecido en las primeras horas de la mañana del 6 de enero”, dijo ICE.

Su hija no sabía que su salud había empeorado drásticamente. Habló con su padre por última vez el 4 de enero. En esa llamada él le dijo: “No olvides que te quiero mucho”. Luego recibió una llamada alrededor del mediodía del 6 de enero informándole que su padre había fallecido, aproximadamente 11 horas después del deceso.

La familia ha iniciado una campaña en GoFundMe para recaudar fondos para repatriar su cuerpo a Honduras para su entierro. Su funeral se llevará a cabo en Texas, donde vive su hija.

Cuatro fallecidos en 2026 luego de 30 casos en 2025

Beltrán dijo que quiere respuestas y justicia después de lo que ella cree que fue una falta de atención médica adecuada. “Como ser humano, no merecía ser tratado de esa manera”, dijo la hija.

Management and Training Corporation, la empresa privada que opera el centro de detención donde estaba recluido, dijo que no podía comentar sobre la atención médica que recibió “por respeto a la privacidad del residente”. Un portavoz dijo que la instalación está comprometida con altos estándares de seguridad y atención médica.

Las muertes de inmigrantes detenidos han aumentado en medio de los esfuerzos de la administración Trump por expandir el sistema de detención detención y deportación. Según el Transactional Records Access Clearinghouse, un centro de investigación independiente de la Universidad de Syracuse (NY), al 30 de noviembre más de 65,700 personas se encontraban detenidas por ICE y casi 75% no tenía antecedentes penales.

Al menos 30 personas murieron bajo custodia del ICE en 2025, la cifra más alta en dos décadas, según datos de la agencia. El ICE ha informado de cuatro muertes bajo su custodia en lo que va de 2026. Los incidentes previos involucraron a migrantes de Honduras, Cuba y Camboya, y ocurrieron entre el 3 y el 9 de enero.

Las detenciones no se detienen. El domingo 11 de enero ICE arrestó a 10 personas, incluyendo un menor de edad, en una redada en una lavandería en una zona hispana en Morristown (Nueva Jersey). Al día siguiente detuvieron a un empleado hispano del Concejo Municipal de NYC durante una cita migratoria, acción condenada por el alcalde Zohran Mamdani, la fiscal estatal Letitia James y la gobernadora Kathy Hochul.

Varios migrantes sin antecedentes han sido arrestados simplemente cuando realizaban registros obligatorios en la oficina del Programa de Comparecencia con Supervisión Intensiva (ISAP) en el Bajo Manhattan, a pocos pasos de la Alcaldía de Nueva York.

De enero a junio del año pasado más de 4,600 extranjeros fueron arrestados por agentes de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el área metropolitana de Nueva York, que abarca de Newark (NJ) a Long Island, según datos publicados por la Universidad de California en Berkeley.