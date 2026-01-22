Encuesta arroja que solo 37 % de los estadounidenses aprueba gestión de Trump

TORONTO – Una encuesta publicada este jueves por una de las principales empresas de sondeos de Canadá señala que solo el 37 % de los estadounidenses aprueba la gestión de su presidente, Donald Trump, durante el primer año de su segundo mandato tras ganar las elecciones de 2024.

El sondeo del Instituto Angus Reid indica que el 56 % de los estadounidenses desaprueba las acciones de Trump al frente del Gobierno estadounidense.

Solo en dos de los 17 temas que fueron parte del sondeo, Trump recibió más aplausos que abucheos: la reducción de la llegada de migrantes en la frontera con México y los rendimientos de la bolsa.

El tema que más descontento genera entre los estadounidenses es el coste de la vida, con un 70 % de encuestados en contra, seguido de los documentos de Jeffrey Epstein, el coste de la sanidad y las amenazas de anexión de Groenlandia.

El sondeo, realizado entre el 16 y el 20 de enero con entrevistas a 1,838 estadounidenses y un margen de error del 2 %, también revela que, mientras que el 93 % de los republicanos que se consideran seguidores del movimiento Make America Great Again, (Hagamos a EE.UU. grande otra vez) aprueba la gestión del presidente, la cifra cae al 63 % entre aquellos conservadores que no forman parte de las bases del MAGA.

Entre los votantes independientes, Trump solo tiene la aprobación del 18 % mientras que entre demócratas se reduce al 6 %.

El cierre de la frontera con México, la captura del ahora expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y las acciones de los agentes migratorios en las calles del país son las acciones de Trump que más aplauso generan entre los republicanos.

Pero los conservadores no identificados con MAGA se muestran críticos con la gestión del sistema de sanidad y el coste de la vida. En cuanto al primer tema, un 43 % de los republicanos que no son MAGA se muestran desencantados con Trump. Sobre el coste de la vida, la cifra de descontento aumenta al 53 %.

Este grupo de conservadores también se distancia de Trump con respecto a la gestión de los documentos de Epstein y las amenazas de anexión de Groenlandia.

Pero las críticas también se extienden a la oposición. Solo un 21 % de los estadounidenses aprueba el trabajo realizado por los demócratas durante los primeros 12 meses de la segunda presidencia de Trump mientras que un 64 % lo critica.

Incluso, entre los propios votantes demócratas, los descontentos con su partido superan a los que están satisfechos: 50 % por 41 %.

