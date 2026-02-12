Movida jornada en Albany: Mamdani pide mayor apoyo del estado e insiste en impuesto a los ricos

Este miércoles la jornada estuvo bastante movida en Albany, no solo por la presencia de diferentes organizaciones que insisten en pedir que los legisladores aprueben varios paquetes de leyes en la actual sesión legislativa sino por la presencia del alcalde, Zohran Mamdani en la Audiencia del Presupuesto Legislativo Conjunto 2026.

En medio de las discusiones sobre el presupuesto del Estado, el burgomaestre tuvo su comparecencia oficial para pedir a la Asamblea y al Senado estatal que desembolsen millonarios fondos para mejorar la vida de los habitantes de la Gran Manzana y de paso insistió en que se aumente el impuesto a los más ricos.

Y aunque el mandatario municipal mostró su preocupación debido al déficit fiscal que denunció dejó la Alcaldía de Eric Adams, esta vez reveló que se trata de $7,000 millones en rojo y no $12,000 millones, como inicialmente se estimaba. Sin embargo, el hueco financiero genera temor.

“Hoy la Ciudad de Nueva York se enfrenta a las consecuencias de los fracasos presupuestarios del pasado. Nos enfrentamos a un déficit presupuestario multimillonario. Durante cuatro años, el exalcalde Adams incurrió en una grave mala gestión fiscal”, dijo el alcalde, quien presentará su propuesta de presupuesto municipal el 17 de febrero y quien reveló los agujeros que hay en las finanzas actuales y las necesidades reales.

“Adams presupuestó $860 millones de dólares para asistencia en efectivo, cuando la necesidad era de $1,600 millones de dólares. Presupuestó $1,100 millones de dólares para asistencia para el alquiler, cuando la necesidad era de $1,800 millones de dólares. $1.500 millones de dólares para albergues, cuando la necesidad era de $2,000 millones de dólares”, dijo el político. “Y cuando se combina con el desequilibrio sistémico que ha caracterizado durante mucho tiempo la relación fiscal entre la Ciudad y el Estado, nos enfrentamos a una situación presupuestaria aún más alarmante”.

Mamdani imploró a Albany que haga lo correcto y entregue a la Gran Manzana lo que se merece, pues manifestó con preocupación que actualmente la Ciudad de Nueva York aporta el 54.5% de los ingresos estatales, y solo recibe el 40.5%, lo que es un evidente desequilibrio.

“Durante demasiado tiempo, la relación entre el Ayuntamiento y el Estado se ha caracterizado por la mezquindad en lugar de la colaboración, por las luchas de poder en lugar de la resolución de problemas. Y espero algo diferente: una relación productiva con la gobernadora Hochul y una relación de colaboración con la Legislatura”, dijo el Alcalde.

“En primer lugar, el desequilibrio en nuestra relación con el Estado está agotando los recursos de la Ciudad. Hacemos un llamado para poner fin a esta fuga. Este no es solo un primer paso crucial, sino una parte clave del problema. Si no solucionamos esta desigualdad, solo aplazaremos esta crisis”, aseveró.

Durante su encuentro con los legisladores, que se conoce como el “Tin Cup Day” donde los alcaldes acuden a defender el presupuesto que busca la Ciudad de Nueva York, el exasambleísta de Astoria además de abordar el déficit presupuestario, volvió a pedir que se aumente el impuesto a los ricos que ganan más de $1 millón de dólares al año, llamado que no apoya la gobernadora Hochul.

“Pido un aumento del 2% en el impuesto sobre la renta personal para los neoyorquinos más adinerados, es decir, para quienes ganan un millón de dólares al año. El 1% más rico de la ciudad de Nueva York puede permitirse contribuir con $20,000 dólares más en impuestos”, dijo el burgomaestre.

“Ese impuesto del 2% por sí solo resolvería casi la mitad de nuestro déficit presupuestario. Seguiré abogando por estas políticas no solo porque ofrecen la salida más directa a esta crisis presupuestaria, sino porque también transformarán las posibilidades de nuestro estado”, agregó, al tiempo que recalcó que busca presionar al Estado para que aumente la tasa impositiva corporativa del 7.25% al ​​11.5%.

A pesar de que la comparecencia de Mamdani en la Legislatura fluyó de manera tranquila, el mandatario y su administración fueron cuestionado con menos amistosidad sobre temas como los palnes de ahorro en las diferentes agencias, los 18 neoyorquinos que murieron durante el frío extremo pasado, las basuras en las aceras, la reducción del hacinamiento en aulas de clase y el antisemitismo.

Y aunque en términos generales la presentación del Alcalde en Albany estuvo acorde a lo que han sido sus manifestaciones sobre las necesidades de los neoyorquinos, hubo críticas.

Kenny Burgos, director ejecutivo de la Asociación de Apartamentos de Nueva York, arremetió que el jefe de la Gran Manzana no hubiera pedido más fondos concretamente para el programa de vales de renta.

“El alcalde Mamdani solicita fondos al Estado para diversas cosas, pero no para los programas que más ayudarían a los inquilinos: los vales. No se solicitó financiación adicional para su propio programa de FHEP de la Ciudad ni para el nuevo Programa estatal de Vales de Acceso a la Vivienda. De hecho, argumentó que el programa de FHEP de la Ciudad tiene demasiados fondos, a pesar de que la financiación federal para vales está en peligro de ser recortada”, dijo el defensor de los inquilinos con evidente molestia.

El alcalde de NYC Zohran Mamdani en la Audiencia del Presupuesto Legislativo Conjunto 2026 en Albany Crédito: Flickr Alcalde Mamdani | NYC Mayoral Office

“Los vales han demostrado una y otra vez ser la manera más eficiente de garantizar que los inquilinos tengan viviendas estables y bien mantenidas. Son vitales para crear una ciudad asequible. Y, sin embargo, este alcalde, que habla mucho de asequibilidad y de ayudar a los inquilinos, aún no ha apoyado públicamente la financiación de estos programas”, agregó Burgos.”Cada día parece más como si esta administración estuviera aplicando el manual de Donald Trump: todo es apariencia y ninguna solución”.

Jasmine Gripper y Ana María Archila, codirectoras del Partido de las Familias Trabajadoras de Nueva York (NYWFP), se sumaron al llamado de Mamdani para que la Legislatura de luz verde a más impuestos para los ricos, en momentos en que las amenazas de recortes de fondos federales y los déficits presupuestarios son grandes preocupaciones para la Gran Manzana.

“Las ciudades son criaturas del Estado y es responsabilidad de Albany hacer más. Para que los recién elegidos alcaldes de las ciudades más grandes del estado de Nueva York aborden la creciente crisis de asequibilidad y equilibren sus presupuestos sin recortar servicios públicos esenciales, debemos cobrar más impuestos a los neoyorquinos más ricos”, dijeron las líderes políticas. “Los multimillonarios continúan beneficiándose de las políticas de Trump y ahora es hora de que paguen la parte que les corresponde en nuestro estado”.

Y mientras los legisladores escuchaban los pedidos de Mamdani, que jugarán un rol importante en las próximas semanas en medio de las negociaciones del presupuesto, donde espera que los senadores y asambleístas que respaldan su agenda ayuden a hacer realidad sus peticiones, hay otros clamores.

El martes, como preámbulo de la comparecencia de Mamdani, cientos de neoyorquinos llegaron a Albany a pedir a la Gobernadora Hochul y a los legisladores medidas contundentes para proteger más a las comunidades inmigrantes.

Los manifestantes destacaron que aunque la prohibición de la mandataria estatal sobre los acuerdos 287(g), que prohibe que las fuerzas del orden locales en todo el Estado colaboren con ICE, solo la llamada Ley Nueva York para Todos ofrecería un mayor blindaje a los inmigrantes, al garantizar que ningún recurso local ni dinero de los impuestos del estado se utilice para apoyar las tareas de la migra.

Asimismo, los manifestantes mostraron su apoyo a los planes para aumentar los impuestos a los neoyorquinos más ricos, aprobar protecciones para las personas trans y financiar completamente los programas de servicios sociales que sufren recortes presupuestarios federales.

“Muchos como yo perdimos nuestros servicios de salud y SNAP mientras el Congreso otorgaba recortes fiscales masivos a los más ricos del país. El Estado puede cubrir estas carencias poniendo impuestos a los ricos”, dijo Nilda, miembro de la organización Make the Road. “Si los ultrarricos pagan lo que deben, la financiación aumentará y el Estado podrá financiar los servicios de salud y la atención médica para que todos los neoyorquinos puedan vivir con dignidad”.

La senadora estatal Samra Brouk mostró su apoyo al clamor de los inmigrantes y pidió a sus colegas que avancen con la aprobación de piezas de ley que protejan a los inmigrantes en momentos en los que las amenazas de la administración Trump y las acciones de ICE arrecian.

“Como hija de un inmigrante, sé lo importante que es tener oportunidades y la posibilidad de un nuevo comienzo. Me uno a mis colegas legisladores y defensores para exigir protección contra los ataques de la administración federal a los inmigrantes. Debemos aprobar Nueva York para Todos para proteger a nuestros vecinos inmigrantes y defender nuestros valores en el estado de Nueva York”.

La senadora estatal Julia Salazar, promotora de la Ley Cecilia en el Senado, que busca despenalizar el trabajo sexual en Nueva York, urgió a la Legislatura a que le abra camino no solo a esa iniciativa sino que también mostró su respaldo a que se aumente el impuesto a los ricos y se proteja a los inmigrantes.

“La Ley Cecilia, la ley Nueva York para Todos y los Impuestos a los Ricos son tres leyes cruciales que buscan elevar y proteger a los neoyorquinos comunes y corrientes, quienes durante demasiado tiempo han sido marginados”, dijo la legisladora latina. “Despenalizar el trabajo sexual, proteger a nuestros vecinos inmigrantes y garantizar que los ricos paguen lo que les corresponde nos ayudaría colectivamente a construir un Nueva York que realmente apoye y priorice a la clase trabajadora”.

Datos