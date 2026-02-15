Yina Calderón llevará 32 pelucas a La Casa de los Famosos 6

La creadora colombiana de contenido Yina Calderón compartió en su cuenta en Instagram un video en el que habló de la cantidad de pelucas que llevará a La Casa de los Famosos 6, que empezará este 17 de febrero por Telemundo.

En la publicación se mostró con distintas apariencias y dijo que está muy emocionada por esta experiencia.

“Estoy lista para demostrar quién es la patrona. Solita puedo con todas. 32 pelucas humanas ya listas en mi maleta”, indicó.

Con esto dejó ver que se mostrará con estilos muy variados dentro de la telenovela de la vida real, como también es conocida la competencia.

Los seguidores de Yina Calderón le dejaron cientos de mensajes para hablar de las expectativas que tienen con ella dentro del juego. “Mi Sayayina, con toda”, “Pero qué hermosa y qué soporten las resentidas”, “Los que hablan sin saber. Yina siempre ha usado pelucas de colores y extravagantes. La gente que no hable lo que no sabe”, le dijeron.

Otros comentaron que esta decisión es una copia de lo que hizo su rival Melissa Gate. “Sé original”, “Imitar a Melissa y no tiene personalidad propia”, “Ahora todos quieren ser como Melissa cuando tu misma le dices doña pelucas”.

Yina Calderón es una de las participantes más experimentadas en realities show de esta edición de La Casa de los Famosos, por lo que hay mucha expectativa con lo que pueda hacer dentro de la competencia.

Antes de entrar al programa, ya ha protagonizado fuertes diferencias con Laura Zapata. El encontronazo fue tan fuerte que la actriz mexicana puso en duda su participación en la competencia, pero al final se decidió y entrará a vivir esta experiencia que según ha comentado representa una gran oportunidad para su carrera artística.

El reality show reunirá a un nuevo elenco de participantes y contará con la conducción, nuevamente, de Jimena Gállego y Javier Poza.

