ICE arrestó a dos hispanos afuera de iglesia cristiana en NJ: video

Dos hombres centroamericanos fueron arrestados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) afuera de una iglesia cristiana en Union City, Nueva Jersey.

Un portavoz de ICE identificó a uno de ellos como un salvadoreño que había recibió una orden final de deportación y no se presentó a su audiencia de inmigración. El otro es un guatemalteco que, según la agencia federal, ingresó al país sin documentos migratorios.

La testigo Laura Nolasco expresó su compasión al grabar a un equipo de agentes de ICE deteniendo a los hombres afuera de su casa en 19th St, la mañana del domingo. “Me enojé… Estas personas venían a la iglesia”.

Esta declaración fue respaldada por Miguel y su madre, Mercedes, esposa e hijo del pastor de la “Iglesia Cristiana Dios De Amor”, justo al cruzar la calle. “Trabajan duro en la iglesia. Muy duro”, dijo Mercedes.

“Son dos miembros muy queridos por los miembros de esta iglesia porque son buenas personas. No sé qué va a pasar”, agregó Miguel.

El portavoz de ICE confirmó que los agentes realizaron una vigilancia selectiva por más de una milla antes de detener a ambos hombres frente a la iglesia. Pero no aclaró si estaban buscando específicamente a estos dos hispanos, cuyos nombre no han sido divulgados.

“ICE no se dirigió ni allanó una iglesia… Este tipo de basura está contribuyendo a que nuestros oficiales se enfrenten a un aumento de más del 1,300% en las agresiones contra ellos”, declaró el portavoz a PIX11 News.

“Es importante recordar que tanto los ciudadanos, como quienes viven aquí sin protección legal, con tarjeta de residencia permanente, con autorización de trabajo y sin documentación, tienen derechos”, declaró el representante Robert Menéndez, citado por ABC News. “Y lo que ven es una violación total de esos derechos por parte de esta administración”.

La semana pasada la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, al anunció una ofensiva contra las posibles acciones represivas de ICE, un día después de que oficiales federales de inmigración abrieron fuego a un auto en Roxbury Township mientras detenían a un hombre hispano.

El jueves Jacob Frey, alcalde de Minneapolis, visitó a su homólogo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, en su cruzada compartida contra las redadas de ICE. Su encuentro coincidió con el anuncio del zar fronterizo, Tom Homan, del fin de la ofensiva migratoria “Surge” en Minnesota.

En paralelo ICE confirmó la adquisición de unas instalaciones para abrir un centro de detención en Chester (NY), generando protestas de activistas. Además se ha informado que la agencia federal de inmigración tiene un contrato de arrendamiento de oficinas en la ciudad New Windsor, en 843 Union Av, cerca del Aeropuerto Internacional Stewart.

Según una reciente consulta de Siena College, aunque 43% de los votantes neoyorquinos apoya la deportación de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, una abrumadora mayoría (61%) desaprueba las tácticas de la administración Trump y las operaciones del ICE en Minneapolis.