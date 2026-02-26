¿Por qué Manelyk González no ha estado en las galas de La Casa de los Famosos? 

La creadora mexicana de contenido Manelyk González habló con su público de las razones por las que no ha estado en las galas del reality show La Casa de los Famosos 6.

En la declaración, la ex Acapulco Shore afirmó en su canal de YouTube: “Chicos, no se preocupen, yo estoy en las galas… sé que no he ido, lo sé, obviamente y eso pues se nota, ¿verdad? Pero voy a estar ahí… hoy es martes, el jueves, el jueves me tienen sentada en ese panel”.

La exparticipantes del reality show agregó: “Hubo ahí un temita con los horarios, siendo sincera, y por eso esta semana pues no estuve en las galas porque no se estaban cuadrando mis horarios de ensayo como estar al 100% con la obra”.

Manelyk González indicó que ella no es la única con problemas de tiempo y por eso las agendas se hacen más estrictas. “Yo no soy la única que está en el teatro o en la obra… yo no puedo llegar a decir ‘pues yo quiero tales horas porque a tales horas estoy en gala’… para mí lo más importante pues era la actuación”, afirmó.

Sin embargo, logró llegar a un acuerdo y podrá compartir ambas labores: “Se arreglaron las cosas esta semana, ya como que se acomodaron… voy a poder hacerlo al mismo tiempo que las galas”.

Acerca de la frecuencia con la que estará en La Casa de los Famosos 6 dijo: “A lo mejor y no voy a estar en tantas galas como nos gustaría… pero por lo menos voy a estar con ustedes tres veces a la semana por lo menos”.

Manelyk González aprovechó el video para aclarar que esta es la única razón por la que no había ido: “Todos esos chismeríos de que yo no quería ir a las galas, de que yo estaba pidiendo por contrato que no estuvieran tales personas… la verdad es que yo, cuando a mí me toca hacer show o cuando me toca enfrentarme con alguna persona, lo hago cuando hay que hacerlo”.

