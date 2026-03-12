Taina Pimentel habla de su presunta boda con Lupillo Rivera

Taina Pimentel, novia de Lupillo Rivera, habló de la supuesta boda que prepara con el cantante de música regional mexicana, quien también se ha hecho muy famoso por sus romances con figuras como Mayeli Alonso o Belinda.

La modelo dominicana habló en una entrevista con Gelena Solano, del programa El Gordo y la Flaca, de las posibilidades de contraer matrimonio con el “Toro del Corrido”.

“En Las Vegas no sé, pero la próxima semana sí podría ser”, dijo sobre la presunta boda.

La reportera le comentó que mucho se ha dicho sobre un matrimonio en Las Vegas entre ellos, algo que sería ficticio, pero Taina Pimentel explicó que si se casan, será real, pues con Lupillo nada es fingido. “Es un hombre con el que jamás podrías hacer algo de mentira, es un hombre muy honesto”, afirmó.

Un plan que sí es seguro es que se mudarán próximamente juntos, como muestra de lo consolidada que está su relación cada vez más.

En la entrevista, explicó que ella se mudará a la casa de Lupillo, como parte de los pasos que esperan dar en su amorío.

La joven aprovechó la oportunidad para responderles a quienes dicen que ella está con él por interés: “Lupillo fue quien quiso exponer la relación; si hubiese sido por eso, yo hago que se filtre una fotico por ahí, pero no, nunca fue mi intención. Si por fama fuera, el papá de mi hijo es un beisbolista de Grandes Ligas y nadie sabe quién es”.

Gelena Solano contó que la boda civil estará a cargo de Lupillo, pero la ceremonia que harán en República Dominicana en un año y quiere tener cuatro artistas invitados, entre ellos Cristian Castro.

“La relación está viento en popa. Se ven sumamente enamoradores, felices, ¡enhorabuena!”, añadió la reportera, quien dijo que ve a Taina muy enfocada en su amor.

Sigue leyendo:

· Lorenzo Méndez habla de los problemas que tuvo con Chiquis Rivera

· Muestran cómo es la villa del reality show ¿Apostarías por mí?

· ‘Lupillo Rivera es uno de los analistas de ¿Apostarías por mí?