Hilaria Baldwin busca comprador para su casa en los Hamptons a través de Instagram

El actor Alec Baldwin y su esposa Hilaria siguen intentando encontrar un nuevo propietario para su mansión en los Hamptons, Nueva York, tras cuatro años entrando y saliendo del mercado. Ahora, Hilaria está usando sus redes sociales para encontrar un posible comprador.

Aunque no es agente de bienes raíces, Hilaria Baldwin está aprovechando el millón de seguidores que tiene en Instagram para hablar de lo especial que es la propiedad y atraer interesados. Durante estos años, la pareja ha intentado varias estrategias, desde lo más tradicional, hasta recorridos por la propiedad con el actor y rebajas del precio.

En el video publicado en su cuenta, Hilaria cuenta cuáles son las características que más le gustan de la residencia, la cual está ubicada específicamente en Amagansett. En la misma publicación, escribió: “Nuestra familia se va a ir en una nueva aventura, lo que significa que estamos vendiendo nuestra casa de los Hamptons. ¡Es agridulce porque hemos creado tantos recuerdos increíbles allí, y estamos emocionados por nuestro próximo capítulo! Aunque estamos tristes por dejarlo, sabemos que a los próximos dueños les encantará tanto como a nosotros”.

En enero de este año, la propiedad regresó al mercado por $19.9 millones de dólares, una cifra muy por debajo de los $29 millones de dólares que esperaban recibir por el sitio en 2022.

La casa principal de esta propiedad tiene una extensión de 10,000 pies cuadrados distribuidos en dos plantas con cuatro habitaciones, siete baños, vestíbulo, sala de estar, comedor, cocina, cuarto de lavado, sala de cine, sala de vinos, biblioteca y otras comodidades.

Desde hace meses se ha hablado sobre los nuevos planes que tiene la familia Baldwin, incluso se llegó a asegurar que estaban buscando su nuevo hogar en Nueva Jersey, aunque tiempo después Hilaria confesó que posiblemente se mudarían a Los Ángeles.

Además de hablar muy bien de la propiedad en los Hamptons, la personalidad de televisión también dejó el link al listado en su biografía de Instagram. Actualmente, la propiedad está disponible en la página web de Saunders & Associates. El agente encargado destaca que “cada detalle de este impecable refugio de tejas de cedro ha sido diseñado para maximizar el espacio interior y exterior y aprovechar la luz natural durante todo el año”.

En el canal de YouTube de Saunders & Associates también sigue disponible el recorrido que Alec Baldwin grabó por la propiedad para promocionarla.

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