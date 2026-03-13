Los participantes favoritos de Sergio Mayer para ganar La Casa de los Famosos 6

El actor mexicano Sergio Mayer habló en el show En Casa con Telemundo de sus habitantes favoritos para ganar el reality show La Casa de los Famosos 6.

Luego de ser eliminado, el artista ha dado varias entrevistas, en las que ha analizado el juego, pero en esta que concedió a Aleyda Ortiz y Carlos “Caramelo” Cruz, dijo quién cree que debería ganar la competencia.

“Fíjate que está muy prematuro, pero me parece que Caeli está agarrando mucha fuerza. Horacio Pancheri, si se mantiene con inteligencia emocional y no cae en las provocaciones, puede hacer un gran papel”, comentó.

Destacó también a Celinee Santos, a quien definió como una competidora maravillosa. “Tiene un valor y una fuerza increíble”, destacó.

“Quizá ella viene a provocar, ella viene a generar un tema como si estuviera en otro tipo de realities”.

Acerca de Oriana Marzoli, indicó que no ha jugado tan bien como esperaba: “Quizá ella viene a provocar, ella viene a generar un tema como si estuviera en otro tipo de realities”.

Consideró que la venezolana “le ha faltado el respeto al público, a la jefa, a las reglas, a todo”.

Además de esto, señaló: “Quizá la tengan ahí porque genera contenido, pero no creo que gane”.

A Sergio Mayer le preguntaron por Eduardo Antonio, más conocido como el Divo, y señaló que, aunque será líder al menos por estas dos semanas, no lo ve ganar la competencia.

El mexicano ha obtenido una sólida experiencia en el formato de reality show, debido a su participación en dos de las versiones de La Casa de los Famosos. Sin embargo, en la edición de Telemundo apenas duró unas semanas y se convirtió en el tercer eliminado de la competencia, siendo toda una sorpresa para los seguidores del programa.

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