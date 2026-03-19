Día violento en buses MTA de Nueva York: un arrollado y dos acuchillados

Dos incidentes violentos involucraron a buses públicos MTA ayer en la ciudad de Nueva York: un peatón fue arrollado y dos adolescentes resultaron apuñalados en una pelea a bordo.

Anoche en El Bronx dos adolescentes de 17 años fueron apuñalados tras una discusión en un autobús MTA. La violencia estalló alrededor de las 7:50 p.m. en una unidad de la línea Bx-12, en la intersección de East Fordham Road y Valentine Av.

La Policía de Nueva York informó que una víctima sufrió cortes en el lado derecho del cuello y el otro joven en la mano. Ambas fueron trasladados al Hospital St. Barnabas en condición estable, acotó ABC News.

El agresor huyó empuñando un cúter de color naranja. La policía indicó que vestía un conjunto deportivo completamente negro y llevaba una máscara de esquí del mismo color. Las autoridades señalaron que las víctimas se conocen entre sí, pero no al sospechoso. La investigación continúa en curso.

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja en homicidios y tiroteos, los apuñalamientos siguen sacudiendo la ciudad, en violencia callejera y doméstica, así como dentro de establecimientos comerciales, en el transporte público y áreas de cajeros automáticos ATM.

El lunes una joven madre latina fue acuchillada varias veces cerca de una parada de bus en Queens (NYC). NYPD está pidiendo ayuda de la colectividad para ubicar al sospechoso. Quien posea información sobre estos casos debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

En octubre de 2023 un alumno de 13 años murió apuñalado por otro menor al salir de clases dentro de un bus MTA en Staten Island (NYC).

Accidente vial

Una persona fue atropellada por un autobús de la MTA en Brooklyn alrededor de las 2:16 p.m. del miércoles, cerca de 49th St y 7ma Av, informaron funcionarios del FDNY.

En un video publicado en la aplicación Citizen captó a un autobús de la ruta B11 estacionado en medio de la calle marcada por una cinta amarilla impidiendo el paso. La persona atropellada fue trasladada a un hospital local para recibir tratamiento, reportó PIX11 News. Al momento no hubo más detalles sobre lo sucedido.

El 10 de marzo Nilufar Komilova murió dramática e irónicamente a los 31 años al ser arrastrada por un camión del Departamento de Transporte (DOT) de la alcaldía en Queens (NYC). Ese mismo día, apenas horas después hubo otro accidente vial fatal que también involucró a un vehículo municipal en NYC: un anciano de 78 años murió y 11 personas resultaron heridas después de que un camión del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) que respondía a una emergencia colisionara con una camioneta, lo que provocó un violento choque en cadena que involucró a otros dos vehículos en Brooklyn.

Los accidentes de tránsito son un gran reto en y alrededor de la ciudad de Nueva York y en muchos casos los conductores huyen. Ello a pesar de “Vision Zero” (Visión Cero), plan de seguridad vial creado en 2014 buscando que la urbe fuese más segura para peatones, pedalistas y automovilistas con una meta de cero muertes para el año 2024. Pero la realidad demostró todo lo contrario.

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”,prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.