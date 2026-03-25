Dos menores baleadas afuera de restaurante McDonald’s en Nueva York

Dos mujeres adolescentes resultaron heridas en un tiroteo ocurrido ayer a las afueras de un restaurante McDonald’s en Brooklyn (NYC).

Las víctimas de 14 y 16 años de edad recibieron disparos frente al restaurante de comida rápida situado en Mermaid Ave. cerca de Stillwell Ave., en Coney Island, alrededor de las 4:30 p.m. del lunes, según fuentes policiales.

La adolescente de mayor edad recibió un impacto en la pierna, mientras que la menor fue alcanzada en el pie, precisó la Policía de Nueva York. Ambas víctimas fueron trasladadas al Hospital Langone en condición estable, acotó Daily News. Sus nombre no han sido divulgados.

Fue al menos el 3er episodio de violencia armada en un sitio público en la ciudad en menos de 24 horas. Los dos previos dejaron hombres muertos en Brooklyn y Queens.

En el incidente de ayer, un mendigo que suele pedir limosna en una esquina cercana relató que dos grupos de adolescentes se estaban peleando en el McDonald’s cuando estalló el tiroteo. “Había una turba de chicos aquí afuera. Vienen todos los días y se pelean. Es una pandilla”, comentó el hombre, quien se identificó con el nombre de “Gordo”.

“Se escucharon dos disparos. Una chica gritaba mientras se sujetaba la pierna, y alguien le sostenía la mano. Todo el mundo gritaba y corría. Fue un caos, pero eso no es nada nuevo por aquí”, agregó el testigo.

Una fuente policial indicó que la disputa que derivó en el tiroteo comenzó dentro del restaurante, el cual permaneció cerrado durante la noche del martes. NYPD está buscando a un hombre vestido completamente de negro, a quien se vio por última vez huyendo del lugar a pie.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos en ninguno de estas tres balaceras casos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, la violencia con armas de fuego y blancas sigue siendo constante, incluyendo ataques a agentes de NYPD. Algunas víctimas son alcanzadas al azar en calles, escuelas, el transporte público, edificios, negocios, áreas de cajeros automáticos ATM y hasta dentro de hospitales. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

El mes pasado un adolescente de 16 años fue abatido tras una aparente pelea en un restaurante McDonald’s en El Bronx. En febrero de 2025 un menor de 14 años fue fatalmente acuchillado en una pelea entre un grupo de estudiantes afuera de un restaurante McDonald’s en Queens el Día de San Valentín. También ese mes un restaurante McDonald’s en Brooklyn (NYC) plagado de violencia juvenil comenzó a pedir identificaciones y prohibió entrar a menores de 20 años sin un padre.

En mayo de 2024 dos mujeres y un hombre fueron apuñalados durante una pelea con otra persona en un restaurante McDonald’s en Newark, la ciudad más poblada de Nueva Jersey.