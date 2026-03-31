Tragedia vial cobró la vida de político latino en NJ: Alberto Coutinho

Alberto Coutinho, ex asambleísta estatal y líder destacado en la comunidad lusoamericana, murió al chocar su auto en Newark, la ciudad más poblada de Nueva Jersey.

El fatal accidente automovilístico provocó un incendio. Coutinho, demócrata de 56 años, conducía poco antes de las 7:30 a.m. del domingo por la intersección de McCarter Highway y South Street, cuando su vehículo colisionó con otro.

Los equipos de emergencia lo trasladaron de urgencia al hospital, pero no logró sobrevivir. El conductor del otro auto sufrió heridas que no pusieron en peligro su vida. La policía sigue investigando las circunstancias del accidente, acotó ABC News.

En un mensaje en Twitter/X, el senador Cory Booker recordó a Coutinho como un servidor público entregado y un líder comunitario, elogiando su compasión, su labor como entrenador de fútbol en el barrio Ironbound y su impacto en Trenton, capital estatal.

“El asambleísta Albert Coutinho no fue sólo un gran líder de Nueva Jersey, sino también un querido amigo. Fue un hombre cuya vida estuvo definida por el servicio, la compasión y la comunidad. Desde entrenar a incontables niños en Ironbound hasta liderar con el corazón en nuestra sede legislativa estatal, fue un servidor público en todo el sentido de la palabra. Su generosidad y su entrega conmovieron a muchísimas personas. Mis oraciones están con su familia y con todos aquellos que lo amaron”.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

Este mes John P. McClave III fue hallado culpable de conducir drogado siendo policía en Nueva Jersey y provocar un accidente automovilístico en el que murió un matrimonio latino en 2021. A principios de marzo tres personas murieron y otra resultó herida tras un choque frontal en el condado Ocean de Nueva Jersey.

En octubre cuatro adolescentes murieron cuando su auto fue chocado de frente en New Jersey Turnpike. A principios de ese mes, también en Nueva Jersey, un conductor de 17 años fue acusado de la muerte de las ciclistas adolescentes a quienes habría estado acosando, según las familias de las víctimas, por lo que creen que fueron atropelladas adrede. Además José García (36), residente de Brooklyn (NYC), falleció cuando la motocicleta que conducía chocó con un auto en Newark.

En agosto Brian Baldari, ejecutivo farmacéutico de Nueva Jersey, fue acusado en relación con un choque de frente a alta velocidad que causó la muerte del ex nadador olímpico filipino Edwin Borja. A fines de julio Raúl Luna Pérez, un inmigrante indocumentado de México con historial de violencia en Nueva Jersey, fue acusado como sospechoso de la muerte de la salvadoreña María Pleitez y su hija de 11 años por chocar su auto al conducir borracho.

En diciembre de 2024 6 personas murieron en un accidente de un sólo auto que terminó en llamas en Newark. En julio de ese año Luis Santiago, conductor de 55 años, murió dramáticamente cuando su camión explotó al chocar en una autopista en Clifton (NJ).

En abril de 2024 tres personas perecieron en un accidente vial múltiple que desató un voraz incendio en una autopista en South Brunswick, Nueva Jersey. En enero de ese año tres ancianos fallecieron y otro persona adulta resultó herida en un violento choque entre un automóvil y un autobús escolar también en ese estado.