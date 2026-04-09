Hispana vendía cocaína a agentes encubiertos desde su trabajo en Nueva York: acusación

Heidi Rodríguez fue acusada de varios delitos graves tras una investigación realizada por la Unidad de Narcóticos del Departamento de Policía del condado Westchester de Nueva York.

La mujer de 48 años y residente de El Bronx (NYC) fue acusada después de supuestamente realizar ventas a agentes encubiertos que sumaron más de 100 gramos de cocaína. Fue detenida en White Plains, detalló Patch.com.

La investigación comenzó cuando la Unidad de Narcóticos tuvo conocimiento de que al parecer la sospechosa estaba utilizando su cargo en su lugar de trabajo para facilitar la venta de drogas, según la policía. Rodríguez trabaja para una organización que ayuda a gestionar servicios para personas con problemas de salud mental y otras necesidades, señalaron los investigadores.

Rodríguez fue acusada de los delitos graves de venta y posesión criminal criminal de una sustancia controlada. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En un caso similar, con la ayuda de un agente encubierto la semana pasada Phillip González fue imputado en Long Island (NY) como sospechoso de operar como un “traficante de drogas de gran envergadura” y otros delitos relacionados con estupefacientes, debido a la posesión de aproximadamente siete kilogramos de sustancias controladas, incluyendo fentanilo, cocaína, ketamina y MDMA.

“La cantidad de fentanilo incautada era tan grande que tenía el potencial de matar a millones de personas, lo cual subraya el peligro que representan aquellos que trafican con este veneno”, declaró en un comunicado el Fiscal del Distrito Suffolk, Raymond A. Tierney.

A fines de marzo de 2026 la DEA acusó a Arístides Cabrera, alias “Buddha”, como sospechoso de delitos relacionados con drogas que resultaron en el envenenamiento mortal de un niño de 12 años en su hogar en El Bronx (NYC).

En febrero pasado un padre y su novia fueron acusados por el envenenamiento fatal con fentanilo de un niño de 4 años en Brooklyn (NYC). En enero seis residentes de El Bronx (NYC) fueron arrestados en relación con la incautación de 13 libras de fentanilo valoradas en $1 millón de dólares.

En diciembre Víctor Garrido fue arrestado luego de que la Agencia Antidrogas (DEA) hallase 300 libras (130 kilogramos) de metanfetamina cristalina ocultos en su camión de frutas en Brooklyn (NYC).

En marzo de 2025 Joshua Guzmán fue acusado de vender fentanilo y otros narcóticos a agentes de policía encubiertos, y además por proporcionar carfentanilo, otra sustancia letal, causando la muerte de un joven de 27 años en Long Island (NY). En julio de 2024 ocho hispanos de tres familias fueron acusados por venta de drogas y armas desde una tienda y un auto estacionado afuera del estadio de los NY Yankees, crimen que se practicaba incluso durante partidos de beisbol, según los fiscales.

En otro caso similar, en mayo de ese año 30 personas fueron arrestadas en una redada de drogas y armas en el condado Orange de Nueva York, en una de las más grandes operaciones antinarcóticos en la historia de esa región. Muchas de las armas y drogas se vendían desde un camión de comida en el centro de Newburgh, al lado del tribunal de la ciudad. También ese mes 21 sospechosos fueron detenidos en una redada masiva antidrogas en Staten Island (NYC). El grupo incluye al empresario y líder comunitario Ettore Mazzei, quien fue acusado de 61 cargos por tráfico de drogas, extorsión y fraude.

En septiembre de 2023 un bebé hispano murió en El Bronx (NYC) tras consumir fentanilo que estaba almacenado ilegalmente en su guardería. El creciente suministro de fentanilo ha exacerbado la epidemia de drogas en la ciudad de Nueva York: el mortal opioide se detecta en el 80% de las muertes por sobredosis, según el Departamento de Salud (DOH).

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