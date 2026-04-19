Lotería: alguien ganó $78 millones, pero si no cobra en un mes lo perderá todo

Un boleto ganador de lotería con premio de $78 millones sigue sin ser reclamado en Texas cinco meses después del sorteo, y su dueño tiene solo unas semanas más para presentarse antes de perder toda la fortuna.

De acuerdo con autoridades estatales de Texas, el boleto premiado fue vendido en Brownsville, en el establecimiento Gordon’s Bait & Tackle, y fue anunciado como ganador el 15 de noviembre de 2025.

Desde esa fecha, el portador dispone de 180 días para cobrarlo, por lo que el plazo final vence el próximo 14 de mayo.

Si el ganador decide reclamarlo a tiempo, recibiría más de $43 millones después de impuestos.

Para hacerlo, deberá comunicarse con la Lotería de Texas, agendar una cita y acudir personalmente con el boleto físico a la sede del organismo en Austin.

Qué necesita el ganador para cobrar

Además de presentar el boleto original, la persona deberá pasar por un proceso de verificación que incluye identificación oficial. Si el boleto se extravía, las posibilidades de recuperar el premio son muy reducidas.

La Lotería de Texas permite reportar boletos perdidos, pero eso no garantiza que el premio sea reconocido o pagado.

Qué pasa si no aparece nadie

Si nadie reclama el premio antes del vencimiento, los $78 millones regresarán al estado. Según la Lotería de Texas, las ganancias generadas por estos sorteos financian distintos programas públicos, entre ellos el Foundation School Fund y el Fund for Veteran’s Assistance.

El organismo informó en un comunicado del 9 de abril que ha generado más de $42 mil millones en ingresos acumulados.

No reclamar premios es más común de lo que parece

Aunque es inusual que un premio tan alto quede abandonado, no es algo imposible. En 2022, el californiano Edwin Castro ganó un premio récord de $2,040 millones en Powerball, pero no lo reclamó hasta febrero de 2023, tres meses después.

Los premios olvidados son frecuentes cada año, aunque normalmente corresponden a montos menores.

Carolyn Becker, portavoz de la Lotería de California, indicó que en ese estado quedan sin reclamar entre $40 y $50 millones anuales en promedio.

Según explicó, esto suele ocurrir porque algunas personas nunca revisan sus boletos o los pierden antes de cobrarlos.

Más de $1,000 millones expiran al año

El profesor de economía Victor Matheson señaló que premios equivalentes a cerca del 1% de los ingresos totales por lotería vencen cada año sin ser cobrados. Aunque parece una cifra pequeña, representa más de $1,000 millones.

El premio no reclamado más grande del que se tiene registro ocurrió en 2023, cuando una bolsa de $197 millones expiró sin ganador oficial.

Recomendación para jugadores

Especialistas recomiendan revisar siempre los boletos, incluso si se piensa que no resultaron ganadores, ya que podrían incluir premios secundarios también importantes.

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