Latino mató a 2 personas en Nueva York frente a un niño y se escondió en Florida: acusado 33 años después

William Antonio Solís fue arrestado en Florida como sospechoso del doble homicidio -un caso sin resolver desde 1993- de un hombre y una mujer que fueron baleados en un apartamento en El Bronx, a sólo unos pasos de su hijo de 3 años, informaron las autoridades.

Solís, de 62 años, fue capturado en Tampa más de tres décadas después de que aparentemente él y dos cómplices dispararan en la cabeza a Luis Guerrero y a su esposa, Danis Sime, durante un robo relacionado con drogas el 21 de junio de 1993, destacó Daily News.

«Durante más de 30 años, este doble asesinato en El Bronx ha atormentado a una familia y a los habitantes de Nueva York», declaró el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton. «Eso termina hoy».

Solís y sus socios habían acordado comprar seis kilos de cocaína a Guerrero; sin embargo, tras reunirse con él en un apartamento de El Bronx, uno de los asaltantes sacó un arma contra el narcotraficante y amenazó con disparar, según los documentos judiciales. Guerrero opuso resistencia, pero los sospechosos lograron reducirlo forzándolo a tirarse al suelo y atándole las manos con cinta adhesiva y alambre, de acuerdo con los fiscales.

Posteriormente uno de los asaltantes salió y regresó después con Sime y el hijo pequeño de la pareja, según consta en los documentos judiciales. Los asaltantes inmovilizaron a la mujer y la colocaron en una habitación separada de Guerrero mientras sus captores decidían su destino, optando finalmente por asesinar a la pareja.

Soliís disparó primero a Sime y luego a Guerrero, con el hijo de ambos presente en el apartamento, según los documentos judiciales. A continuación el trío huyó con dos kilos de cocaína y el niño, dirigiéndose en auto al apartamento de las víctimas, el cual saquearon en busca de drogas y dinero, antes de abandonar allí al huérfano, afirman los fiscales.

Antes de marcharse, los sospechosos intentaron limpiar la escena del crimen para eliminar cualquier prueba incriminatoria; no obstante, los investigadores recuperaron fragmentos de cinta adhesiva de los cuales lograron extraer huellas dactilares identificables, que fueron cotejadas y vinculadas a Solós en junio de 2025, según indican los documentos judiciales.

Solís nació en República Dominicana y emigró a Estados Unidos en 1981, de acuerdo con los fiscales. Huyó hacia el área de Tampa aproximadamente 18 meses después del doble asesinato. De ser declarado culpable se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 20 años de prisión y a la posibilidad de recibir la pena de muerte. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En un caso similar, recientemente Joseph Martínez, alias “Jupiter Joe”, fue sentenciado en El Bronx (NYC) a una pena de entre 25 años y cadena perpetua por el homicidio y violación de una niña de 13 años en el invierno de 1999.

Desde hace más de 24 años está desaparecida la niña Bianca Lebrón, vista por última vez en las instalaciones de la antigua “Elias Howe School”en Bridgeport (Connecticut) a las 8:30 a.m. del 7 de noviembre de 2001. Se ofrece una recompensa de $62,000 dólares por información relacionada con el caso.

En diciembre Andrew Dykes fue arrestado cerca de Tampa (Florida) como sospechoso de la muerte en 1997 de Tanya Jackson y su hija Tatiana Dykes, cuyos cuerpos fueron encontrados en una playa en Long Island (NY), pero no fueron identificadas hasta 2025.

Recientemente también se identificaron los restos de Susan “Suzy” Mann, una quinceañera que vivía en Queens (NYC), desapareció en mayo de 1980 y fue hallada muerta en un contenedor de basura en Long Island (NY) en noviembre de 1982. Pero en tanto tiempo nadie ha sido acusado por el crimen. Las autoridades ofrecen una recompensa de $25,000 dólares por pistas que conduzcan a un arresto.

Además se determinó que Pedro Hernández será juzgado nuevamente por el caso de Etan Patz, niño que desapareció en Manhattan (NYC) en 1979 y fue declarado muerto en 2001, aunque su cuerpo nunca ha sido hallado. En octubre de 2025 una niña hispana fue encontrada muerta en un contenedor de basura tras años de violencia doméstica en Connecticut, llevando al arresto de su madre, padrastro y tía.

En marzo de 2025, medio siglo después de la desaparición de la niña Laura Ann O’Malley en Queens (NYC), las autoridades confirmaron que sus restos fueron hallados al otro lado del país, en California. En 2024 también se cerró en Nueva Jersey un caso que estuvo casi 39 años abierto: la recién nacida hallada muerta en una bolsa en un parque en la víspera de la Navidad de 1984.

También desde hace más de seis años está desaparecida la niña de origen mexicano Dulce María Alavez, vista por última vez en un parque en Nueva Jersey cuando tenía 5 años, en septiembre de 2019. Nadie ha sido identificado como sospechoso ni arrestado por el caso. La recompensa se fue elevando progresivamente y al momento se mantiene en $75,000 dólares.

En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales.

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