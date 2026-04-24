Netflix presenta el tráiler de su nueva serie surcoreana “The WONDERfools”

La plataforma de Netflix sigue mostrando una gran variedad de contenido por la diversidad de seguidores que tienen, que cada vez es mayor, y este jueves presentaron el tráiler oficial de la nueva serie surcoreana que promete provocar muchas risas, “The WONDERfools”.

Esta producción será estrenada el próximo 15 de mayo y refleja la creatividad Heo Da-joong (escritor), con una trama poco común, en la que resalta la torpeza.

Sinopsis

La serie consta de ocho episodios en los que un grupo de cuatro inadaptados comienza a tener superpoderes de manera accidental y van aprendiendo a aplicarlos ante las distintas situaciones que se les presentan de una manera muy peculiar, lo que le da el toque de torpeza y diversión.

Esta producción es recreada en 1999 en la ciudad de Hwaseong, donde los intérpretes enfrentarán los temores con el final del milenio y habrá muchas situaciones sobrenaturales impensadas.

El tráiler



En el tráiler, la historia comienza con tres amigos del vecindario que están pelando cebollas en la calle, detrás de su minivan, y un empresario está sentado en un banco; cuando, inexplicablemente, luego aparecen en una habitación luego de jugar un juego llamado “Las sílabas”.

Después que descubren sus grandiosos poderes, luchan contra lo que creían el apocalipsis e inconscientemente batallan contra un sinfín de cosas, que los hace convertirse en un espectacular cuarteto de superhéroes.

La serie es protagonizada por Park Eun-bin como Eun Chae-ni, la “desastre total” de la ciudad que gana habilidades de forma inesperada, y Cha Eun-woo como Lee Woon-jung, un funcionario de Seúl rígido y socialmente torpe que investiga desapariciones en la ciudad.

Esta serie trae cosas nuevas a nivel de ficción; sin embargo, no olvida la esencia de la comedia asiática, con la que buscarán obtener una buena receptividad de parte de los que la disfruten desde el 15 de mayo.

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