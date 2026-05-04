Bill Cosby vuelve a rebajar el precio de su casa en Manhattan

Hace un par de meses, Bill Cosby fue condenado a pagar $59 millones de dólares por agresión sexual en caso de 1972, y ahora ha decidido reintentar vender una de sus propiedades en Manhattan, Nueva York.

La propiedad que regresa al mercado fue sacada en diciembre de año pasado y en su momento se dudaba si Cosby había cambiardo de opinión sobre su venta o si estaban cambiando de estrategia para atraer un comprador.

Ahora se sabe que Cosby insiste en deshacerse de la propiedad y ahora ha decidido ponerle un precio de $5.99 millones de dólares, una cifra muy por debajo de los $6.99 millones de dólares que aspiraba a recibir en abril del año pasado.

La primera vez que la propiedad entró al mercado el año pasado, el excomediante estaba intentando no perderla a través de una subasta. Además de esta residencia, también vendió por $28 millones de dólares otra propiedad en Nueva York.

Donna Motsinger, victima de Cosby a quien la nueva sentencia a beneficiado, declaró hace unas semanas: “He cargado con el peso de lo que me sucedió durante más de 50 años. Nunca desaparece. Hoy, un jurado vio la verdad y lo hizo responsable. Eso lo significa todo. Espero que esto dé fuerza a otros sobrevivientes que aún esperan su momento para ser escuchados”.

Se dice que con esa venta el excomediante pudo cubrir las deudas que tenía y por eso no era necesario vender la segunda. Sin embargo, ahora la condena que lo obliga a pagar $59 millones de dólares le hace nuevamente intentar deshacerse de ella.

Esta propiedad en venta fue comprada por Cosby y usada por su fallecido hijo Ennis Cosby. La casa tiene una extensión de 5,000 pies cuadrados distribuidos en cuatro plantas con varios dormitorios, baños, vestíbulo, sala de estar, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Aunque se ha informado siempre sobre su salida y entrada al mercado, no existen fotos oficiales que muestren a detalle características del lugar. Lo que sí se resalta es su fachada de piedra y las posibilidades que tiene el nuevo propietario para transformar a su gusto.

Sigue leyendo:

• Colman Domingo encontró comprador para su casa en California

• Kylie Jenner rebaja el precio de su casa en Hidden Hills

• Antiguo apartamento de Jonah Hill en Nueva York está en venta