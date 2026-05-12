“Ciudad fuera de control”: 2 muertos 4 heridos dejó balacera desde automóvil en NJ

Un hombre armado abrió fuego contra desde un auto contra un grupo de personas la noche del domingo por la noche, matando a dos hombres e hiriendo a otras cuatro personas en Paterson, Nueva Jersey.

Un hombre de 43 años y otro de 29, ambos residentes locales, fueron declarados muertos. Cuatro personas resultaron heridas y fueron reportadas en estado estable. “Varias personas recibieron disparos justo aquí. Mi oficina está a una cuadra de distancia; estaba trabajando con todos mis voluntarios cuando escuché el tiroteo, así que es aterrador. Quiero decir, esta ciudad está fuera de control”, declaró el concejal Alex Méndez, candidato que desafía al actual alcalde, André Sayegh, en las próximas elecciones de este 12 de mayo

Fuentes indican que el tiroteo desde un vehículo en movimiento ocurrió alrededor de las 9 p.m. en la intersección de Rosa Parks Boulevard y Godwin Avenue. Las balas volaban por el aire cuando estalló el tiroteo frente al establecimiento “230 Liquor Store”. El ataque parece haber sido dirigido específicamente, y existe temor a posibles represalias adicionales, comentó ABC News.

Un video captó a al menos dos víctimas del tiroteo tendidas en el suelo, mientras la policía inmovilizaba con fuerza a otro hombre. Se puede escuchar a una persona gritar: “¡Ayuden a mi hermano!”.

El hombre que fue reducido por la policía enfrenta varios cargos. Su madre vio el video, se mostró indignada por la actuación policial y expresó su frustración al respecto.

La oficina del alcalde Sayegh calificó el tiroteo como otro acto insensato de violencia armada. Hasta el momento no se ha identificado al pistolero y la investigación continúa en curso.

Este incidente marca el segundo tiroteo masivo en Paterson en el lapso de un mes, tras otro suceso similar ocurrido el pasado 18 de abril. También el mes pasado un tiroteo dejó un muerto y al menos seis heridos en un restaurante Chick-fil-A en Union, Nueva Jersey.

En marzo un menor fue arrestado tras la muerte de otro niño en un tiroteo ocurrido en Lakewood Township, Nueva Jersey. En febrero tres adolescentes fueron imputados por el tiroteo fatal a Chrystofer Whyte, un influencer de TikTok, cerca de un paseo marítimo de Jersey Shore (Nueva Jersey) sucedido en el verano de 2025.

En diciembre dos hombres murieron y otros dos resultaron heridos en un tiroteo en un estudio de grabación en Newark, la ciudad más poblada de Nueva Jersey. En noviembre Jordan García, niño de 10 años, murió baleado junto a la joven Kiyah Mae Scott (21) en un tiroteo que dejó además cinco personas heridas también en Newark.

La violencia juvenil con golpes y armas de fuego y blancas es constante en Nueva York y sus alrededores. Algunas víctimas son alcanzadas al azar. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio, y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.