Suegros y esposos: 4 baleados en masacre en hogar con niños en NJ

Vaughn Stewart, hombre de 37 años, mató a su esposa y a sus suegros y luego se baleó a sí mismo dentro de una vivienda donde había tres niños en Nueva Jersey.

Las autoridades confirmaron la naturaleza de la tragedia familiar sucedida alrededor de las 5:00 a.m. del martes en una vivienda en Fairwood Drive, Berkeley Township.

Los fiscales del condado Orange informaron que Stewart desató una ola de disparos, matando a su esposa Deonna Stewart (38) y a los padres de ella -Allan Russell (61) y Michelle Russell (60)- antes de quitarse la vida con el arma. En el interior también se encontraban tres niños de la pareja, quienes resultaron físicamente ilesos, según un comunicado del fiscal del condado, Bradley Billhimer.

Dentro de la vivienda los agentes encontraron muertos a Stewart y sus suegros, con heridas de bala. En el exterior de la casa, a unos 50 metros de distancia, los agentes descubrieron también el cuerpo de su esposa, detalló NBC News. El sospechoso persiguió a su esposa por la calle antes de abatirla a tiros, de acuerdo con los fiscales. Posteriormente, regresó a la casa y se quitó la vida con el arma. Una publicación en Facebook lo identificó como nativo de Jamaica.

Según los investigadores, la mujer residía allí junto con sus padres y sus tres hijos, vivienda que anteriormente había compartido con su esposo, pero la pareja se había separado. Los tres niños han quedado bajo la tutela del Departamento de Protección y Permanencia Infantil (DCF).

La violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima que afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

Esta semana Rupchand Simboo, anciano de 75 años, fue arrestado como sospechoso de haber matado a su joven esposa Salisha Ali (34), inmigrante caribeña desaparecida en el verano de 2025 y cuyos restos fueron hallados en dos sitios en Queens (NYC).

A fines de febrero una discusión entre dos hermanos dentro de su casa en Nueva Jersey se convirtió en una pelea física antes de que uno sacara un arma de su auto y disparara al otro, causándole la muerte. También ese mes Paul Caneiro (59) fue declarado culpable de matar a su hermano menor Keith, su cuñada Jennifer y a sus dos sobrinos niños Jesse y Sophia, tras un dramático juicio que estuvo retrasado por años en Nueva Jersey.

En enero una mujer fue acusada de matar a sus dos hijos pequeños de 5 y 7 años en un hogar en Hillsborough (NJ). En noviembre Scot Thompson fue acusado de haber baleado fatalmente a sus hermanos mayores cuando se desató una pelea durante una reunión familiar en una cabaña en un viaje de caza en Nueva York. Igualmente ese mes Marlene Rodríguez, joven de 20 años, fue acusada de intentar matar a su hermanito bebé apuñalándolo en el pecho dentro de la residencia familiar en Nueva Jersey. También Kaseem Stukes mató a su madre, a su hija y al novio de la joven, y luego a sí mismo en un apartamento en El Bronx (NYC).

Previamente Rodney Johnson fue sentenciado a entre 25 años y cadena perpetua tras declararse culpable de asesinar a su hermana menor apuñalándola repetidamente frente a su madre dentro de un apartamento en East Harlem (NYC). En octubre Anthony Iacomino (46) fue arrestado y acusado de matar a golpes a su hermano mayor en Long Island (NY).

En septiembre Roscoe Danielson fue declarado culpable de doble homicidio, ocultación de un cadáver y otros cargos por matar a su madre y a su hermano en la vivienda que compartían en East Elmhurst, Queens (NYC). En febrero de 2025 Matthew Hertgen fue acusado de homicidio, crueldad animal y otros cargos en relación con la muerte de su hermano menor y un gato en el condado Mercer de Nueva Jersey.

En agosto de 2024 un hombre mató a cuatro miembros de su familia y luego a sí mismo porque estaba molesto al verse obligado a mudarse de la casa de su difunta madre en Long Island (NY). En febrero de ese año un hombre fue acusado de matar a su hermana al golpearla varias veces con una sartén cuando estaba sentada al lado de su padre en un hogar en Erwin, Nueva York.

En enero de 2024 una hispana mató a sus hijas y a su esposo y luego se quitó la vida dentro de su hogar en Union (NJ) tras recibir una orden de desalojo, informaron las autoridades. En 2019 una joven hispana fue sentenciada por haber apuñalado fatalmente a su gemela durante una pelea callejera, en medio de una borrachera en Camden, Nueva Jersey.

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