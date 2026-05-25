SNAP en Luisiana: cambios en las compras fuera del estado y cómo afectan a los beneficiarios

Los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en Luisiana enfrentarán nuevas reglas para el uso de sus tarjetas de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT), ya que el Departamento de Salud de Luisiana (LDH) informó que desde el 26 de mayo entró en vigor una política que restringe las compras realizadas fuera del estado.

Con esta medida, los usuarios de SNAP pueden utilizar sus tarjetas únicamente dentro de Luisiana y en ciertos códigos postales ubicados cerca de las fronteras estatales con entidades vecinas.

Reducir los fraudes

La agencia explicó que el objetivo es reforzar la seguridad del programa y reducir riesgos de fraude o uso indebido de los beneficios fuera del territorio estatal. Además, señaló que la medida busca que los recursos de SNAP continúen impulsando la actividad económica local, incluyendo comercios, agricultores y negocios de Luisiana.

Para la mayoría de los usuarios, el cambio no representará modificaciones importantes en sus compras habituales. Quienes realizan compras dentro del estado o utilizan minoristas en línea autorizados podrán seguir operando de la misma manera.

También habrá excepciones para residentes que viven cerca de los límites estatales y que frecuentemente compran en zonas vecinas de Texas, Misisipi y Arkansas. Según el LDH, varios códigos postales de esas áreas fronterizas estarán incluidos dentro de la política, por lo que muchas personas podrán seguir realizando compras sin cambios significativos.

Sin embargo, las transacciones hechas fuera de las zonas permitidas serán rechazadas automáticamente por el sistema.

Para usar la tarjeta fuera de Luisiana es necesario un permiso

Las personas inscritas en SNAP que necesiten usar temporalmente su tarjeta fuera de Luisiana por viajes u otras razones podrán solicitar una autorización especial de corto plazo. El trámite puede realizarse a través del portal lifeincheckebt.com, llamando al 888-524-3578 (888-LAHelp-U) o acudiendo a una oficina local del programa SNAP.

El acceso temporal tendrá una duración limitada y se desactivará automáticamente al inicio del siguiente mes, momento en el que la tarjeta regresará a su configuración predeterminada de uso restringido.

Las autoridades recomendaron a los beneficiarios revisar la lista de códigos postales autorizados para evitar inconvenientes al momento de realizar compras.

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