Mujer se entregó a la policía por homicidio en calle de Nueva York

Belinda Munford se entregó a la policía, que la buscaba como sospechosa en el apuñalamiento fatal de Isaiah Freeman, un hombre de 34 años, durante un altercado callejero en Brooklyn (NYC).

Un gran jurado acusó Munford, de 53 años, de homicidio y posesión de armas en relación con el crimen ocurrido el 27 de mayo alrededor de las 8:10 p.m. Ya existía una orden de arresto en su contra cuando se entregó a la policía en la comisaría del Precinto 69 en Canarsie reportó Daily News.

Munford reside en el complejo habitacional Bayview Houses, cerca de la esquina de Seaview Avenue y Rockaway Parkway, donde Freeman fue apuñalado en el pecho. Los servicios de emergencia lo trasladaron al Brookdale University Hospital, pero no fue posible salvarle la vida.

Posteriormente los detectives obtuvieron imágenes de vigilancia en las que se veía a una mujer tatuada que vestía una blusa blanca y sandalias rosadas -que más tarde fue identificada como Munford apuñalando a Freeman. La policía había difundido imágenes de la sospechosa con la esperanza de que alguien la reconociera.

No está claro el motivo del crimen, pero las autoridades creen que Munford y Freeman se conocían antes del altercado. La sospechosa deberá comparecer nuevamente ante el tribunal el 24 de julio. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, la violencia con armas de fuego y blancas sigue siendo constante. En particular los apuñalamientos siguen sacudiendo la ciudad. La tendencia pareciera ser menos personas baleadas, pero más acuchilladas.

El mes pasado el dominicano Luis Almanzar murió apuñalado de madrugada a los 34 años afuera de su edificio residencial en el sector Fordham Manor de El Bronx (NYC). También un menor de 17 años, atrapado mientras entrada sin pagar al Metro de Nueva York, fue luego identificado como sospechoso del apuñalamiento mortal de Leonides Báez, turista en Times Square, a pesar de que había allí un reforzado despliegue policial y del Servicio Secreto por la presencia de la ex primera dama Hillary Clinton.

Además Dulce Hernández (28) fue detenida en el aeropuerto JFK en Nueva York tras llegar en un vuelo procedente de México como sospechosa de haber apuñalado mortalmente a su novio Ramón Vásquez en una calle en El Bronx (NYC) en marzo. A fines de abril, también en ese condado, Jonathan Melo, adolescente de 17 años, murió tras recibir una puñalada en la espalda a plena luz del día. Además dos hombres fueron apuñalados -uno de ellos mortalmente- a las afueras de un centro de atención para personas sin hogar en Hell’s Kitchen en Midtown West Manhattan (NYC).