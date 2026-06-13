Mundial 2026: ruta foodie en Nueva York para este 13 de junio

Llegó el gran día del primer partido en el área de Nueva York y Nueva Jersey. Este sábado 13 de junio, el MetLife Stadium se vestirá de gala para el primer encuentro de la Copa del Mundo 2026, donde se enfrentarán las selecciones de Brasil y Marruecos. Pero, si eres de los que no van al estadio, esta ruta gastronómica es ideal para ver el partido.

Con un excelente pronóstico del tiempo y más de 600 restaurantes con menús por 26 dólares, solo falta conocer los mejores sitios donde puedes disfrutar del buen fútbol, un ambiente festivo y, por supuesto, comer delicioso.

Todo está listo para recibir a miles de visitantes por la Copa Mundial 2026 con espacios, ofertas y atracciones para que vivir el torneo en la Gran Manzana sea una experiencia inolvidable.

Sábado 13 de junio

El primer fin de semana del torneo viene cargado de sabor latino, experiencias inmersivas y cultura gastronómica:

Brazil World Cup Fan Fest / Boi na Brasa Fan Fest La cita es en Boi Na Brasa Bar & Grill – Merchant para vivir el partido con auténtica cocina brasileña. La fiesta arranca a partir de las 13:00 en Newark, NJ, con entradas desde $23.18.

The World Cup at Ray Smith’s Studio: Este espacio estará recibiendo a los fanáticos en Brooklyn (261 Bond St) desde las 17:00, con precios desde $19.43.

“Summer of Soccer” Watch Parties @ Rosa Agave!, una fiesta ideal para los amantes del tequila, mezcal y antojos mexicanos. Te esperan en Rosa – Agave & Wine Lounge, en Nueva York, desde las 18:00 con precios desde $19.95.

World Kup Kompa Fever 2026: Disfruta del mejor ambiente en Brooklyn (832 Flatbush Ave) desde las 21:00, con precios a partir de $28.52.

Una colaboración culinaria imperdible en Nueva York

Durante dos noches, el domingo 14 y el lunes 15 de junio, el chef Rafael Costa e Silva lleva Restaurant Lasai a Nueva York para una cena pop-up exclusiva junto a Franco Sampogna. La experiencia de alta gama se complementa con un maridaje de bebidas seleccionado por el director de bebidas de FREVO, Quentin Vauleon.

Lasai, ubicado en Río de Janeiro, cuenta con dos estrellas Michelin y ocupa el puesto No. 28 en la prestigiosa lista The World’s 50 Best.

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