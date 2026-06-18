Auto aterrizó en una piscina en Connecticut: heroico rescate de anciano

Un conductor de edad avanzada se llevó el susto de su vida cuando su vehículo eléctrico cayó accidentalmente en una piscina en Connecticut.

El incidente ocurrió poco después de las 10:30 a.m. del martes en Steve Benko Pool, piscina ubicada en el parque Waveny en New Canaan.

El Tesla atravesó una valla y varios árboles antes de precipitarse al agua. Según la policía, el hombre intentaba estacionarse en ese momento.

Por fortuna la piscina comunitaria estaba cerrada cuando ocurrió el suceso, por lo que no había nadie nadando ni en la trayectoria del vehículo. Socorristas y equipos de emergencia entraron al agua para ayudar al conductor a salir del vehículo.

Lifeguards rescue driver who crashed car into community pool in New Canaan https://t.co/igi5leZZSb pic.twitter.com/dxUnU2ST8S — Eyewitness News (@ABC7NY) June 17, 2026

El joven salvavidas Mike D’Urso, de 18 años, relató lo sucedido a ABC News. “Mi compañero y yo estábamos colocando las sombrillas cuando escuchamos un fuerte estruendo; al voltear, vimos un auto justo en medio de la piscina”.

D’Urso señaló que el conductor estaba consciente y alerta, pero el vehículo comenzó a llenarse de agua. “El auto empezó a hundirse a los pocos minutos y me preocupaba que el agua subiera por encima de su cabeza y no pudiera respirar”, agregó.

D’Urso y el personal de emergencias sacaron a la víctima a través de la ventanilla del pasajero. El conductor afirmó no haber sufrido lesiones, pero fue trasladado a un hospital local para una evaluación. El auto fue retirado, pero la piscina debía ser vaciada, limpiada y vuelta a llenar; por lo que las autoridades esperan reabrirla para el fin de semana.

Otros auxilios heroicos

El mes pasado un heroico bombero de FDNY, que se encontraba fuera de servicio, rescató a una abuela hispana cuando su auto quedó casi totalmente sumergido en las inundaciones causadas por las lluvias en una autopista en Queens.

También en mayo una mujer fue salvada por NYPD cuando estaba sentada al borde de la terraza de un rascacielos en Brooklyn, a 30 pisos de altura sobre la calle. Además Jean Schultz, veterana guardia de cruce escolar, murió heroicamente a los 80 años cumpliendo con su trabajo en Nueva Jersey, al ser fue golpeada por un automóvil después de haber empujado a dos niños para ponerlos fuera de peligro.

En febrero tres personas fueron rescatadas milagrosamente en un helicóptero tras caer al agua al romperse el hielo en Jamaica Bay, Queens (NYC), un día después de que un bombero muriese de manera parecida en Nueva Jersey.

A principios de enero un hombre de 70 años fue rescatado milagrosamente al caer en su camioneta en el gélido río Hackensack (NJ). En noviembre de 2025 tres policías héroes sacaron a una adolescente del helado río Harlem en el Alto Manhattan (NYC). En mayo pasado un padre de tres hijos residente de Norwood (Nueva Jersey) falleció como un héroe salvando a dos personas cuyo kayak se volcó con el viento en un lago en Pocono Mountains (Pensilvania).

A fines de 2024 una mujer rescató a un hombre caído a aguas heladas en Long Island (NY). En octubre de ese año el neoyorquino Jamie Labros murió trágicamente a los 48 años cuando se ahogó mientras intentaba rescatar a una mujer y su hijo durante unas vacaciones familiares en Bermuda.

En septiembre de ese año otro valiente neoyorquino actuó rápidamente, salvando la vida de un hombre autista que había caído al agua desde un muelle de Brooklyn (NYC) en Jamaica Bay. En agosto un hombre fue rescatado milagrosamente y hospitalizado en estado crítico después de caer al río Hudson a plena luz del día en Midtown Manhattan (NYC). En marzo de 2024 una mujer mayor fue sacada viva por NYPD de las gélidas aguas en el Riverside Park del Upper West Side.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

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