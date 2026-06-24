Jueza ordena al gobierno de Trump el retorno del hondureño José Eliezer Martínez-Andino tras ser deportado

Una corte federal instruyó a la administración del presidente Donald Trump a gestionar el retorno de un ciudadano hondureño de 20 años, tras considerar que su deportación pudo haberse realizado sin respetar garantías básicas de debido proceso.

La decisión judicial también incluye a la hija del joven, ciudadana estadounidense, al determinar que existen indicios de que no tuvo acceso adecuado a representación legal antes de ser expulsado del país.

Caso de José Eliezer Martínez-Andino bajo revisión judicial

El fallo fue emitido por la jueza federal Beryl Howell, quien señaló en su resolución que José Eliezer Martínez-Andino habría sido “expulsado de este país de una manera inconcebible”, de acuerdo con el expediente del caso.

El joven fue detenido en marzo en el estado de Montana durante un operativo migratorio y posteriormente trasladado entre al menos seis centros de detención en distintos puntos de Estados Unidos.

Señalamientos sobre falta de acceso legal y traslado entre centros

Documentos presentados ante la corte indican que el detenido permaneció incomunicado por más de 10 días, periodo en el que sus abogados no habrían recibido información sobre su paradero ni la agencia bajo su custodia.

En la demanda se sostiene que tanto el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) no respondieron a las solicitudes de información sobre su ubicación durante ese tiempo.

Expulsión y versión de autoridades migratorias

De acuerdo con el expediente, Martínez-Andino fue deportado el 13 de abril a Honduras bajo la figura de salida voluntaria. Sin embargo, el joven sostiene que no fue informado adecuadamente sobre los documentos que firmó durante su detención.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) rechazó las acusaciones de falta de acceso a asesoría legal y afirmó que el proceso se llevó a cabo conforme a los procedimientos establecidos.

Argumentos de la defensa y contexto migratorio

La jueza Howell consideró que existen elementos que apuntan a una posible violación de derechos constitucionales, al señalar que la expulsión podría haber ocurrido sin un análisis completo del caso ante un tribunal de inmigración.

El dictamen también menciona que el joven ingresó a Estados Unidos en 2020 como menor de edad no acompañado y que previamente se había aprobado una solicitud relacionada con una visa especial juvenil.

Orden judicial para su retorno a Estados Unidos

La resolución instruye a las autoridades a facilitar el regreso del ciudadano hondureño para que su situación migratoria sea revisada bajo condiciones equivalentes a las que debieron aplicarse antes de su deportación.

El caso se suma a otros procesos recientes en los que tribunales federales han cuestionado procedimientos de detención y expulsión dentro del sistema migratorio estadounidense.

Sigue leyendo: