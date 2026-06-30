Separación de familias por deportaciones causa impacto emocional en niños, según análisis

La separación de padres e hijos debido a detenciones y deportaciones migratorias en Estados Unidos está provocando profundas crisis emocionales en menores, muchos de ellos ciudadanos estadounidenses, que enfrentan ansiedad, depresión y cambios drásticos en su vida cotidiana tras la ausencia de sus cuidadores.

En distintos casos documentados en comunidades inmigrantes, menores han pasado de una vida estable a escenarios de incertidumbre total luego de que uno o ambos padres fueran detenidos por autoridades migratorias durante citas de control, operativos o verificaciones rutinarias.

Uno de ellos es Damian Zermeño, un adolescente de 15 años que vivía con su padre, Saúl Zermeño, hasta que este fue deportado a México tras acudir a una cita con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), donde había cumplido durante años con medidas de supervisión migratoria, de acuerdo con una publicación KFF Health News.

Damian, ciudadano estadounidense, pasó de depender completamente de su padre para su vida diaria a quedar bajo el cuidado de familiares, mientras intenta adaptarse a una rutina marcada por la ausencia y la inestabilidad emocional.

El caso refleja una situación más amplia que, según organizaciones y estudios citados por expertos en salud pública, afecta a cientos de miles de niños en Estados Unidos expuestos a la separación forzada de sus padres debido a políticas migratorias.

Impacto psicológico en menores tras separaciones familiares

Especialistas en salud mental señalan que la ausencia de un cuidador principal puede generar en los niños respuestas de estrés tóxico, asociadas a depresión, ansiedad, trastornos del sueño y dificultades de concentración, además de efectos a largo plazo en su desarrollo físico y emocional.

Terapeutas que trabajan con comunidades inmigrantes han reportado casos de menores con retrocesos en el desarrollo, cambios de comportamiento, aislamiento social e incluso pensamientos suicidas en adolescentes afectados por la separación familiar.

En algunos casos, los niños han dejado de asistir a la escuela, han presentado crisis de llanto en el aula o han mostrado dificultades para mantener rutinas básicas tras la detención de sus padres.

Detenciones migratorias y separación de familias

De acuerdo con organizaciones de derechos humanos, muchas de las detenciones ocurren durante citas de control migratorio o en operativos donde los padres son arrestados sin que se garantice la continuidad del cuidado de sus hijos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS)ha sostenido que los padres pueden ser deportados junto a sus hijos o designar cuidadores en Estados Unidos, aunque informes de organizaciones médicas y de derechos civiles indican que esta opción no siempre se ofrece de forma consistente.

En el caso de Saúl Zermeño, su familia asegura que no se les informó sobre alternativas antes de su deportación ni se verificó el bienestar del menor en el momento del procedimiento, destacó KFF Health News

Un problema que afecta a cientos de miles de niños

De acuerdo con análisis recientes de centros de investigación como la Brookings Institution, más de 200,000 niños han experimentado la detención de al menos uno de sus padres en el contexto de políticas migratorias recientes en Estados Unidos, una cifra que podría seguir en aumento.

Aproximadamente un tercio de estos menores son niños pequeños, mientras que otros enfrentan procesos prolongados de separación que afectan su rendimiento escolar, estabilidad emocional y desarrollo social.

Vida diaria marcada por la ausencia

En el caso de Damian, la vida cotidiana cambió por completo tras la deportación de su padre. Pasó de actividades compartidas y apoyo constante en tareas médicas y escolares a una rutina centrada en el cuidado de familiares y el manejo de su propia ansiedad.

El adolescente recibe apoyo psicológico, pero admite que aún enfrenta episodios de tristeza, enojo y dificultades para concentrarse, mientras intenta mantener el rendimiento escolar.

Otra historia en Los Ángeles

En otro caso documentado en Los Ángeles, un niño de 9 años identificado como Jacob enfrenta la ausencia de su madre, detenida durante una cita migratoria mientras él y su padre esperaban en el lugar.

Tras la detención, el menor presentó cambios de comportamiento, dificultades para dormir y rechazo a actividades escolares, además de preguntas constantes sobre el regreso de su madre.

El padre del menor relató que la familia también enfrenta dificultades económicas debido a la detención prolongada, lo que ha afectado el acceso a recursos básicos dentro del centro de detención.

Familias entre el miedo y la incertidumbre

Casos similares se repiten en distintas comunidades inmigrantes del país, donde familias reportan temor constante a nuevas detenciones y deportaciones, incluso cuando no existen antecedentes penales.

Organizaciones comunitarias advierten que la separación prolongada de los padres no solo afecta el bienestar inmediato de los menores, sino que puede generar consecuencias de largo plazo en su salud física y mental.

Mientras tanto, los niños afectados intentan reconstruir su vida cotidiana entre la ausencia de sus padres, la adaptación a nuevos cuidadores y la incertidumbre sobre su futuro.

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