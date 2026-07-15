Nadie ganó el Mega Millions y premio aumenta a $672 millones para el sorteo del viernes

El premio mayor de Mega Millions sigue creciendo. Luego de que ningún boleto acertara la combinación ganadora del sorteo celebrado la noche del martes 14 de julio, el acumulado aumentó y ahora ofrece un premio mayor estimado de $672 millones para el próximo sorteo, que se realizará el viernes 17 de julio.

Aunque el gran premio quedó vacante, varios jugadores lograron premios millonarios al acertar los cinco números principales con el Megaplier, mientras millones de participantes ya tienen una nueva oportunidad para buscar el jackpot.

Estos fueron los números ganadores

Los números sorteados el martes 14 de julio fueron: 2, 4, 10, 48 y 56.

La Mega Ball dorada fue el 22.

Ningún participante logró acertar los cinco números más la Mega Ball, por lo que el premio mayor continuará acumulándose.

Para el próximo sorteo del viernes 17 de julio, el jackpot alcanzará un estimado de $672 millones, mientras que la opción de pago único en efectivo será de aproximadamente $293.3 millones.

En el sorteo del martes, el premio en efectivo del jackpot ascendía a $278 millones.

Sí hubo nuevos millonarios

Aunque nadie ganó el premio mayor, tres boletos obtuvieron premios importantes gracias al Megaplier.

Los ganadores fueron:

-Un boleto vendido en Florida obtuvo $2 millones con un Megaplier de 2X.

-Un jugador de Nueva Jersey ganó $3 millones gracias a un Megaplier de 3X.

-Otro boleto vendido en Georgia recibió $4 millones con un Megaplier de 4X.

Estos premios corresponden a jugadores que acertaron los cinco números blancos, aunque no la Mega Ball.

Cuándo será el próximo sorteo

Mega Millions realiza sorteos dos veces por semana, todos los martes y viernes, a las 11:00 p.m. (hora del Este).

El siguiente sorteo se llevará a cabo el viernes 17 de julio, cuando los participantes competirán por el nuevo premio estimado de $672 millones.

Cómo se juega Mega Millions

Cada boleto cuesta $5.

Para participar, los jugadores deben elegir cinco números entre el 1 y el 70 para las bolas blancas y un número adicional entre el 1 y el 24 para la Mega Ball dorada.

También existe la opción de dejar que la terminal seleccione los números al azar mediante un Quick Pick.

Mega Millions se vende en 45 estados, además de Washington D.C. y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

No es necesario ser ciudadano estadounidense ni residente del país para comprar un boleto.

En algunos estados también es posible adquirir boletos por internet a través de las plataformas oficiales de sus respectivas loterías.

Las probabilidades de ganar

El premio mayor sigue siendo uno de los más difíciles de obtener en las loterías estadounidenses.

La probabilidad de acertar el jackpot es de 1 entre 290.5 millones.

Quienes aciertan únicamente los cinco números principales reciben un premio base de $1 millón, que puede aumentar si el boleto incluye el Megaplier.

También existen premios menores para quienes aciertan cuatro, tres, dos o incluso únicamente la Mega Ball.

Con el nuevo acumulado de $672 millones, Mega Millions volverá a captar la atención de millones de jugadores que buscarán convertirse en el próximo ganador del premio mayor.

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