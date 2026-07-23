Summer Streets 2026 regresa a NYC: calles sin autos, actividades gratis y sorteo especial de los Knicks

Summer Streets 2026 regresa a la ciudad Nueva York con más de 20 millas (32 km) de calles libres de autos, actividades gratuitas y un atractivo especial para los aficionados de los Knicks.

El Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC DOT) confirmó mediante un comunicado de prensa que el programa iniciará este sábado 25 de julio con jornadas en Queens y Staten Island, dando paso a 5 fines de semana consecutivos en los que miles de residentes podrán caminar, correr, pedalear y participar en eventos recreativos sin la presencia de vehículos.

Cada año, Summer Streets transforma algunas de las principales avenidas de la ciudad en espacios abiertos para las personas. La edición 2026 no será la excepción y, de acuerdo con el comisionado del NYC DOT, Mike Flynn, se espera nuevamente la participación de más de 500,000 personas a lo largo del programa.

“Summer Streets es una celebración del verano y de cómo podemos dar vida a los espacios públicos para beneficio de todos los neoyorquinos”, afirmó Flynn al anunciar el inicio de las actividades.

New York’s biggest block party is back! ???



Summer Streets returns Saturday in Queens & Staten Island.



Enjoy car-free streets for running, walking, biking, free fitness classes, public art, entertainment, and more!



Full schedule for the next 5 weeks:https://t.co/U3iyCeR51f pic.twitter.com/AtQqeGrsyD — NYC DOT (@NYC_DOT) July 23, 2026

Queens y Staten Island inauguran el programa

El primer fin de semana llevará el programa a 2 distritos.

En Queens, el recorrido abarcará Vernon Boulevard, desde 44th Drive hasta 30th Drive, permitiendo disfrutar de buena parte del frente costero de Long Island City y Astoria sin tráfico vehicular.

Mientras tanto, en Staten Island, la ruta se desarrollará sobre Broadway, entre Richmond Terrace y Harvest Avenue, conectando el Corporal Thompson Park con las inmediaciones del Staten Island Zoo.

En ambos casos, las calles permanecerán cerradas a los automóviles de 9 a las 17 horas (ET), ofreciendo espacios para actividades deportivas, culturales y recreativas.

Las jornadas continuarán el 1, 8 y 15 de agosto en Manhattan, donde el recorrido se extenderá desde el Puente de Brooklyn hasta Dyckman Street, en Inwood. Finalmente, el 22 de agosto, Summer Streets llegará a Brooklyn y El Bronx, con corredores sobre Eastern Parkway y Grand Concourse, respectivamente.

Habrá un sorteo para ganar un letrero inspirado en el campeonato de los Knicks

Uno de los grandes atractivos de esta edición será un concurso dirigido a los aficionados del baloncesto.

El NYC DOT exhibirá un letrero utilizado durante el desfile de campeonato de los New York Knicks, realizado tras la conquista del título de la NBA. Los asistentes podrán fotografiarse junto al emblemático cartel y participar por una réplica del famoso letrero Champions Way, colocado durante el recorrido del desfile por el histórico Canyon of Heroes.

El letrero de campeonato de los Knicks que se incluyó en el desfile de 2026. (Foto: Cortesía NYC DOT)

Para participar será necesario:

1) Tomarse una selfie con el letrero.

2) Seguir la cuenta @NYC_DOT en Instagram.

3) Publicar la fotografía o una historia etiquetando a la dependencia con un perfil público.

El concurso se realizará durante cada fin de semana de Summer Streets y los ganadores serán seleccionados la semana siguiente.

Nuevas actividades para toda la familia

La edición 2026 incorpora varias novedades que buscan atraer a participantes de todas las edades.

Entre ellas destaca la NYRR Start Line Series, organizada en conjunto con New York Road Runners. Se trata de eventos gratuitos de caminata y carrera comunitaria que debutarán este 25 de julio en Queens y posteriormente, llegarán a Manhattan y El Bronx. Los interesados pueden registrarse previamente para asegurar su participación.

También regresan las instalaciones artísticas interactivas. Una de ellas será The Bower, creada por Elsa Ponce, una estructura que utiliza sombras para invitar a niños y adultos a realizar dibujos con gis sobre el pavimento. Otra propuesta será Big Spinning Wheels, del artista Josh Cohen, una serie de esculturas cinéticas que producirán llamativos efectos visuales mientras giran.

Además, volverán las coloridas letras de NYC Art Stop, ahora con nuevos diseños elaborados por las ilustradoras Amanda Lobos y Grace Park, inspirados en el verano neoyorquino.

Los usuarios de Citi Bike también podrán aprovechar descuentos especiales durante la primera jornada utilizando el código promocional SUMMER2WHEEL en la aplicación de Lyft o Citi Bike, con un ahorro de hasta 20 dólares en dos viajes.

Con más rutas, nuevas actividades y experiencias para toda la familia, Summer Streets vuelve a consolidarse como uno de los eventos gratuitos más esperados del verano en Nueva York. La iniciativa no solo fomenta la movilidad sostenible y el uso de la bicicleta, sino que también convierte algunas de las avenidas más transitadas de la ciudad en espacios de convivencia donde residentes y visitantes pueden disfrutar de actividades deportivas, arte urbano, música y entretenimiento al aire libre durante varios fines de semana consecutivos.

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