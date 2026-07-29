“Había sangre por todas partes”: familia atacada por perro pit bull en Queens, Nueva York

Un perro pit bull atacó a cuatro miembros de una familia, dos de ellos menores de edad, mientras descargaban la compra en su automóvil en Queens (NYC).

La Policía de Nueva York informó que el incidente ocurrió el lunes alrededor de las 9:47 p.m. en la intersección de Beach 62 Street y Thursby Avenue, en Arverne.”Vi un perro pit bull marrón que apareció de la nada justo cuando ellos salían del auto y atacó a todos… Salí corriendo y vi que todos, mis familiares, estaban gritando”, declaró Janmajoy ‘Sam’ Samrat.

“Un día después del presunto ataque se podían ver comestibles y salpicaduras de sangre a lo largo de la acera en el vecindario”, describió ABC News. Samrat explicó que las víctimas son parientes de su esposa de visita desde Canadá y que el perro los atacó sin provocación alguna. “Había sangre por todas partes”, afirmó.

Según NYPD, un niño de 11 años sufrió heridas en el muslo derecho; una joven de 16 años en el cuello, el muslo derecho y la pierna izquierda; un hombre de 37 años en la mano izquierda; y una mujer de 42 años en la zona genital. Los servicios de emergencia acudieron al lugar y los trasladaron a diversos hospitales en condición estable.

Testigos relataron que un hombre, presuntamente el dueño del perro, agarró al pit bull y huyó del lugar inmediatamente después del ataque, sin ofrecer ayuda. Hasta anoche no se habían realizado arrestos y que la investigación continúa en curso.

No se han identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

2do caso similar este mes

A mediados de julio una perrita de 11 años murió tras ser atacada por dos pit bulls en el jardín delantero de su casa en Brooklyn (NYC), según denunció su dueña Regina Nicholson.

Los perros pit bulls están vinculados a frecuentes hechos de violencia en Nueva York. La ciudad no tiene leyes que los prohíban o restrinjan, pero muchos propietarios se muestran reacios a alquilar a personas que los poseen. La Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA) los prohíbe en sus propiedades, lo cual a veces genera disputas violentas entre vecinos.

En Nueva York los incidentes entre dueños de mascotas y vecinos pueden resultar muy violentos. En diciembre Lenue Moore fue declarado culpable de matar a balazos a su vecina, un hombre y su pit bull en una disputa por los ladridos del animal en el Alto Manhattan (NYC) en 2023.

En abril de este año tres personas resultaron apuñaladas en una discusión a plena luz del día cuando un perro bulldog orinó en el jardín de una casa ajena en Queens (NYC). A fines de marzo agentes de la Policía de Nueva York (NYPD) balearon a un perro que estaba atacando a una mujer en Queens.

En mayo de 2025 Akeem Noray fue arrestado como sospechoso de haber apuñalado a su perro pit bull en el Prospect Park de Brooklyn (NYC), en medio de un incidente en el que él también resultó mordido por el animal.

En 2024 un cliente fue acusado de intento de homicidio por golpear y atacar con su perro pit bull al trabajador de una pizzería en la 5ta Avenida de Nueva York, dejándolo gravemente herido. También ese año un hombre murió tras ser mordido por su perro raza pit bull dentro de su apartamento en El Bronx (NYC). Los dos agentes de la policía de Nueva York que respondieron a la emergencia mataron a tiros al animal.

En agosto de 2023 un niño latino de 11 años fue hospitalizado gravemente tras ser atacado por el perro “de terapia emocional” de su tía en un apartamento del Bajo Manhattan (NYC). En octubre de 2022 un grupo de perros pit bulls fueron removidos de un hogar en Staten Island (NYC) luego de atacar a dos niños y una adolescente. En julio de ese año una mujer de 70 años murió violentamente después de que el perro pit bull de su familia la atacara brutalmente en su hogar en Albertson (Long Island, NY).

En agosto de 2021 un bebé de 19 meses murió atacado por un perro Rottweiler de la familia mientras estaba bajo el cuidado de sus hermanos menores de edad en Brooklyn (NYC). En junio de 2021, también en ese condado, un hombre en silla de ruedas falleció aparentemente mordido por sus perros pit bulls. Meses antes, al menos dos niños murieron atacados por perros en sus hogares en Nueva Jersey.